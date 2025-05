Video Gol e Highlights Venezia-Juventus 2-3, 38° Giornata Serie A: prima Fila, poi Yildiz e Kolo Muani, quindi pareggio firmato da Haps. Il sigillo finale è realizzato da Locatelli su rigore.

Partita vibrante, con dapprima i veneti in vantaggio, quindi ribaltone dei bianconeri. Nuovo pareggio e infine l’allungo definitivo dei torinesi!

Juventus che ottiene il pass per la Champions League, l’ultimo disponibile. Venezia che non riesce a salvarsi e ritorna in Serie B dopo un anno.

Sintesi di Venezia-Juventus 2-3

Appena parte il match i padroni di casa si dimostrano subito forti e premono sull’acceleratore. La prima occasione è quella giusta.

VANTAGGIO DEL VENEZIA! Haps serve Daniel Fila dentro l’area e il tiro di quest’ultimo termina esattamente alla sinistra di Di Gregorio!

Tre minuti più tardi c’è un’opportunità ghiotta per i bianconeri. Costa si fionda su di un rimpallo e calcia in porta, con conclusione che termina sull’incrocio sulla destra! L’arbitro, però, dopo aver rivisto l’azione al VAR annulla la realizzazione per fallo di mano durante il suo sviluppo!

Al quindicesimo minuto di gioco Randal Kolo Muani ha una grande occasione, con un tiro che viene fermato da un difensore sulla linea di porta, prima che la sfera termini in rete!

PAREGGIO DELLA JUVENTUS! Yildiz mostra tutte le sue qualità con un’azione personale, conclusa con un bel tiro in area che termina nell’angolino basso. Nulla da fare per Radu!

RADDOPPIO DELLA JUVENTUS! Randal Kolo Muani colpisce la sfera all’altezza del limite dell’area di rigore verso la parte sinistra della porta!

Bianconeri che ora mantengono il possesso palla in attesa della creazione di uno spazio per creare occasioni da goal.

A due minuti dal termine del tempo regolamentare John Yeboah effettua un tiro dal limite che termina di poco fuori alla sinistra della porta difesa da Di Gregorio.

Dopo tre minuti di recupero il duplice fischio dell’arbitro manda le squadre a riposo. All’inizio della ripresa passaggio preciso per Kenan Yildiz, il quale dal limite va alla conclusione. La conclusione che viene fuori è debole e bloccata senza difficoltà dall’estremo difensore dei lagunari.

Due minuti più tardi è Andrea Cambiaso a mettersi in proprio, con una conclusione dalla distanza, fermata da un difensore avversario. Un minuto più tardi Nicolas Gonzalez effettua un tiro da fuori area, dopo aver conquistato la sfera tramite rimpallo. Il suo tentativo, però, viene fermato da un difensore avversario.

Azioni costruite a ripetizione da parte dei bianconeri. Renato Viega di testa prova a colpire, ma la sfera termina alta. Quindi Francisco Conceicao tenta una conclusione da appena fuori area, ma uno dei difensori si sacrifica e blocca tutto.

PAREGGIO DEL VENEZIA! Haps aggancia un pallone al limite dell’area, calcia il pallone sulla sinistra, segnando!

Ora il forcing dei bianconeri sembra aver diminuito la sua intensità. Ma probabilmente ritorneranno alla carica in un breve periodo, visto che, attualmente, sono fuori dalla Champions League!

A metà della ripresa Ridgeciano Haps riesce a raggiungere la sfera e calciare con il sinistro. La conclusione, però, termina abbondantemente fuori dallo specchio della porta. Subito dopo, sono i bianconeri a provare con una conclusione di Gonzalez che termina abbondantemente alta sopra la traversa!

Al settantunesimo minuto Issa Doumbia dopo un bel gioco di gambe riesce ad andare alla conclusione verso il sette di destra. Di Gregorio legge bene la situazione e blocca senza problemi.

VANTAGGIO DELLA JUVENTUS! Calcio di rigore concesso per atterramento di un avversario da parte di Caviglia! Locatelli dal dischetto tira in maniera precisa ed angolata, sulla cui traiettoria Radu non può nulla!

Ora la partita si fa sempre più intensa, con le due formazioni che non vogliono mollare. I lagunari provano fino all’ultimo a riagguantare il risultato, mentre i bianconeri sono nelle condizioni di chiudere l’incontro definitivamente.

Al terzo minuto di recupero passano la sfera a John Yeboah, il quale prova una conclusione non troppo forte, che viene bloccata dal portiere bianconero senza difficoltà.

L’arbitro pone termine alla sfida con il triplice fischio finale!

Highlights e Video Gol di Venezia-Juventus 2-3

Tabellino di Venezia-Juventus 2-3

VENEZIA (3-5-2): Radu; Schingtienne, Sverko (79′ Alessandro Marcandalli), Candé; Zerbin, Doumbià (79′ Gaetano Oristanio), Nicolussi Caviglia, Ellertsson (86′ Mirko Maric), Haps (68′ Perez); Yeboah, Fila (68′ Christian Gytkjaer). All. Di Francesco.

JUVENTUS (3-4-2-1): Di Gregorio; Alberto Costa (46′ Renato Veiga), Kelly, Savona; Nico Gonzalez (81′ Timothy Weah), Locatelli, Thuram, Cambiaso (76′ Weston McKennie); Yildiz, Conceicao (87′ Federico Gatti); Kolo Muani (76′ Dusan Vlahovic). All. Tudor.

ARBITRO: Colombo (Como)

GOL: 2′ Fila (V), 25′ Yildiz (J), 31′ Kolo Muani (J), 55′ Haps (V), 73′ Locatelli (J)

ASSIST: 2′ Hpas (V), 25′ Cambiaso (J), 31′ Alberto Costa (J), 55′ Doumbia (V)

AMMONITI: 20′ Alberto Costa (J), 35′ Tudor (J), 53′ Zerbin (V), 62′ Nicolas Gonzalez (J)

ESPULSIONI: –

NOTE: tre minuti di recupero al termine della prima frazione di gioco, cinque nella ripresa