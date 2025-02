UEFA Rankings: La Spagna Sorpassa l’Italia nella Corsa al Posto Extra in Champions League!

Champions League

La conclusione della fase a gironi di Champions League ed Europa League ha rimescolato le classifiche del coefficiente UEFA per nazioni relative alla stagione 2024/25, con importanti implicazioni per il numero di posti in Champions League assegnati a ciascun paese. La Spagna ha ora superato l’Italia in questa classifica cruciale, mettendo potenzialmente a rischio le possibilità dell’Italia di ottenere un quinto posto in Champions League per la prossima stagione.

Il coefficiente UEFA per nazioni, che determina il numero di squadre di un paese ammesse alle competizioni europee, ha subito cambiamenti significativi dopo l’ultimo turno di partite. L’Inghilterra guida attualmente la classifica, seguita da Spagna, che ha appena sorpassato Italia. Questo cambiamento è avvenuto giovedì 13 febbraio 2025, dopo le partite di Europa League e Conference League.

La corsa per i posti extra in Champions League è particolarmente serrata, poiché le prime due nazioni nel ranking UEFA riceveranno un posto aggiuntivo. Questo significa che la quinta classificata nei rispettivi campionati nazionali potrebbe qualificarsi alla massima competizione europea per club, proprio come accaduto a Bologna pochi mesi fa.

Attualmente, la classifica UEFA stagionale per il 2024/2025 è la seguente:

Inghilterra: 20.892 punti (7 su 7 squadre ancora in competizioni europee) Spagna: 18.034 punti (6 su 7 squadre rimaste) Italia: 17.687 punti (7 su 8 squadre ancora in corsa) Germania: 15.421 punti (5 su 8 squadre rimaste) Portogallo: 15.350 punti (4 su 5 squadre ancora in gara)

A seguire troviamo Francia, Belgio, Paesi Bassi, Grecia e Svezia, che completano la top 10.

La posizione dell’Italia è a rischio, poiché il recente sorpasso della Spagna potrebbe compromettere le possibilità di ottenere l’ambito quinto posto in Champions League. Tuttavia, con sette squadre italiane ancora impegnate nelle competizioni europee, ci sono ancora margini di recupero nelle fasi a eliminazione diretta.

È importante sottolineare che questa classifica può ancora cambiare, man mano che le competizioni europee avanzano nelle loro fasi finali. Le prestazioni dei club di ogni nazione nelle ultime fasi di Champions League, Europa League e Conference League saranno decisive per determinare il ranking finale e, di conseguenza, l’assegnazione dei posti europei per la stagione 2025/26.