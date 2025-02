Thiago Motta: “Juventus vergognosa, non meritava la qualificazione in Coppa Italia”

Thiago Motta ha duramente criticato i suoi giocatori della Juventus dopo la clamorosa eliminazione ai rigori contro l’Empoli in Coppa Italia. “Mi vergogno, è stato imbarazzante. Nella vita bisogna meritarsi le cose, questa squadra invece le ha date per scontate.”

I Bianconeri erano i grandi favoriti per accedere alle semifinali, giocando in casa all’Allianz Stadium, ma le aspettative sono state ribaltate.

Youssef Maleh ha portato in vantaggio i toscani, mentre Ibrahima Konate ha colpito l’interno del palo. Con il pubblico in subbuglio, è servito un colpo di classe di Khephren Thuram per riportare in partita la Juve.

Dopo 90 minuti senza un vincitore, la sfida è andata ai calci di rigore: l’Empoli li ha trasformati tutti, mentre Dusan Vlahovic ha calciato alto e il tiro di Kenan Yildiz è stato parato da Devis Vasquez.

Motta: “Provo vergogna, è stato imbarazzante”

“Ci resta solo la vergogna. Sento sinceramente vergogna per ciò che abbiamo visto nel primo tempo e spero che i miei giocatori provino lo stesso. Non possiamo sbagliare così l’atteggiamento. È stato imbarazzante e la colpa è mia, perché evidentemente non ho trasmesso ai miei giocatori l’importanza della partita o cosa significhi indossare questa maglia”, ha detto Thiago Motta a Mediaset.

“Non siamo in semifinale perché non lo abbiamo meritato.”

Momento nero per la Juventus

Sono state settimane disastrose per la Juventus, prima eliminata agli ottavi di finale di Champions League ai tempi supplementari contro il PSV Eindhoven, e ora fuori anche dalla Coppa Italia.

“Spero che le critiche siano molto forti. Anzi, credo che i nostri tifosi siano stati anche troppo gentili con noi, considerando la prestazione del primo tempo. Mi aspetto una reazione immediata da questi giocatori, perché mi vergogno di quello che ho visto oggi dalla mia squadra,” ha aggiunto il tecnico.

“Mi assumo una grande parte della responsabilità, perché non ho insegnato loro cosa significhi indossare la maglia della Juventus. Abbiamo giocato contro un Empoli che aveva cambiato diversi titolari. Parlare di mentalità in questo momento significa capire dove sei, cosa devi fare, perché devi meritartelo ogni giorno e non aspettarti che le cose accadano senza dare tutto.”

“Abbiamo commesso l’errore più grave possibile in questo club: l’atteggiamento. Abbiamo giocato indietro verso il portiere almeno 20 volte, senza prendersi responsabilità, senza attaccare, cercando sempre di scaricare il pallone su qualcun altro. Questo è inammissibile.”

“Possiamo solo scusarci con i tifosi, con il club, con la storia di questa squadra, perché oggi abbiamo davvero toccato il fondo.”

Motta e l’identità della sua Juventus

Per la prima volta, Thiago Motta ha schierato insieme Vlahovic e Randal Kolo Muani, ma dopo quasi un anno di gestione, questa Juventus sembra ancora priva di una vera identità.

“Credo in questa squadra perché abbiamo giocatori di qualità, ma la qualità non basta. Per competere nel calcio servono altri elementi, e il principale è l’atteggiamento, il primo aspetto su cui ho insistito appena arrivato.”

“Ecco perché mi vergogno. Sbagliare un tiro o un passaggio capita, sbagliare l’atteggiamento no, non è accettabile. Su questo non ci sono negoziazioni.”

Dove va la Juventus da qui in avanti?

Ora che la Juventus ha solo la Serie A su cui concentrarsi ed è attualmente al quarto posto, la domanda è: e adesso?

“Dobbiamo ripartire dalle basi del calcio e della vita, ovvero l’atteggiamento. Nella vita bisogna guadagnarsi le cose, meritarle, non aspettarsi che accadano da sole. Oggi ho visto una squadra che si aspettava che le cose andassero bene, e questo mi fa vergognare,” ha proseguito un furioso Thiago Motta.

“Le fondamenta sono dare tutto in campo e in allenamento, lavorare duro per i compagni, rispettare la storia del proprio club. Questo è essenziale, ma oggi abbiamo mostrato l’opposto, soprattutto nel primo tempo.”

“Non è stato un problema tecnico o tattico, è stato un atteggiamento completamente sbagliato. Mi prendo tutta la responsabilità, perché evidentemente non ho insegnato a questi ragazzi quanto sia importante giocare questa competizione indossando la maglia della Juventus.”