Super Bowl LIX 2025: il grande giorno si avvicina

Il Super Bowl LIX si terrà il 9 febbraio 2025 al Caesars Superdome di New Orleans. L’edizione vedrà nuovamente i Kansas City Chiefs affrontare i Philadelphia Eagles, rievocando dunque la finale del 2023.

I Kansas City Chiefs sono alla ricerca di un incredibile terzo titolo consecutivo e la sfida si preannuncia intensa. Tra le chiavi di lettura più interessanti ci sono anche le scommesse. Analizziamo quindi le previsioni degli esperti su questo evento straordinario.

Le quote del Super Bowl LIX: chi è favorito?

Per quanto riguarda le quote Superbowl i bookmakers vedono i Kansas City Chiefs leggermente favoriti.

Sugli esiti secchi, infatti, la vittoria dei Kansas City Chiefs è quotata 1.70, mentre quella degli Eagles è offerta a 2.00. Ciò significa che scommettendo 10€ sui Kansas City Chiefs il potenziale incasso sarebbe di 17€ (7€ puliti). Al contrario, puntando la stessa somma sui Philadelphia Eagles il ritorno salirebbe a 20€ (10€ netti).

Un altro mercato interessante è handicap -1.5, con quote di 1.85 per entrambe le squadre. In questo caso, per vincere la scommessa la squadra scelta (ovvero la favorita) deve vincere con almeno 2 punti di scarto.

La formula handicap è studiata proprio per equilibrare le chance di vittoria di entrambe, andando ad attribuire un vantaggio o uno svantaggio in termini di punti iniziali.

Infine c’è il mercato under/over 48.5 punti, che offre quote di 1.87 per l’Under e 1.80 per l’Over. Se la partita terminasse con un totale inferiore a 48.5 punti, perciò, una puntata di 100€ sull’Under pagherebbe 187€, mentre una sull’Over frutterebbe 180€.

Il Super Bowl come intrattenimento e spettacolo

Il Super Bowl è l’evento di punta della NFL poiché attira milioni di spettatori in tutto il mondo. Non si tratta solo di una finale di football, ma di un vero e proprio spettacolo, con esibizioni musicali nell’halftime show e spot pubblicitari che costano milioni di dollari.

Quest’anno, il concerto dell’intervallo vedrà la partecipazione di Kendrick Lamar, aumentando ulteriormente l’hype attorno all’evento. Con il Superdome di New Orleans pronto a ospitare i tifosi, l’atmosfera sarà sicuramente elettrizzante.

Come sono arrivate fin qui le due squadre?

I Kansas City Chiefs, guidati da Patrick Mahomes, hanno dominato la stagione, dimostrando ancora una volta il proprio valore. Dopo una regular season solida e una serie di vittorie convincenti, si presentano alla finale con il sogno di entrare nella storia.

Dall’altra parte, i Philadelphia Eagles hanno mostrato un’ottima crescita. Con un attacco esplosivo e una difesa tosta, hanno superato avversari di livello per raggiungere il Super Bowl. Stavolta vogliono prendersi la rivincita dopo la sconfitta del 2023.

Tipologie di scommesse sul Super Bowl 2025 con esempi pratici

Oltre alla scommessa sul vincitore Super Bowl LIX, esistono altre opzioni che approfondiamo in questo paragrafo conclusivo.

Abbiamo già descritto la formula under/over e quella con attribuzione di handicap. Ricordiamo che gli esempi richiamati (under/over 48.5 e handicap -1.5) sono solo alcuni esempi. I bookmaker potrebbero proporre altre soglie numeriche per quanto concerne il punteggio e l’entità della vittoria o della sconfitta.

Proseguiamo l’analisi con le scommesse speciali. Si può puntare su chi segnerà per primo, esito che prescinde dal risultato del match. Questo mercato è particolarmente interessante per coloro che non vogliono addentrarsi in valutazioni tecniche e preferiscono tentare la fortuna. Con le quote così bilanciate, si tratta più o meno di gettarsi nelle mani della Dea bendata.

L’altra formula che invece richiede maggiori strategie è l’MVP della partita. Occorre precisare che Patrick Mahomes è il favorito ma i più intraprendenti hanno l’opportunità di puntare su un outsider con una quota più alta.

Il Super Bowl LIX promette di essere una delle finali più spettacolari degli ultimi anni. Con due squadre di altissimo livello e quote che offrono diverse opportunità di scommessa, gli appassionati di football e di betting avranno l’imbarazzo della scelta.