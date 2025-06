Storia e curiosità sul Mondiale di Calcio per Club

Nella notte tra il 14 e il 15 giugno italiana all’Hard Rock Stadium di Miami prenderà il via la prima storica edizione del nuovo Mondiale per Club targato FIFA.

La sfida inaugurale vedrà opposti gli egiziani dell’Al-Ahly all’Inter Miami di Lionel Messi, aprendo un torneo che conta ben 32 squadre partecipanti da 6 Confederazioni calcistiche e con in programma ben 63 partite ambisce a diventare un punto fermo nel calendario internazionale.

Obiettivi FIFA: stabilità, spettacolo e business

L’intento della FIFA è chiaro: trasformare questa nuova competizione in un evento stabile, entusiasmante e redditizio. E i primi numeri sembrano dare ragione al progetto. L’interesse commerciale e mediatico è già alle stelle e, non a caso, per l’edizione del 2029 si sta già discutendo di un ampliamento a 48 squadre.

Le radici storiche del Mondiale per Club

Il FIFA Club World Cup 2025 non nasce dal nulla: affonda le sue radici nella storia del calcio e nelle intuizioni di visionari come Berlusconi. Ora che parte la prima vera edizione con formato mondiale, tutto è pronto per una nuova era che unisce tradizione, business e spettacolo globale.

Anche se ufficialmente nasce nel 2000, il concetto di sfida mondiale tra club ha origini lontane. Già nel 1960 si disputava la Coppa Intercontinentale, che metteva di fronte i campioni d’Europa (vincitori della Coppa dei Campioni) e i campioni del Sud America (Copa Libertadores), i due continenti calcisticamente più sviluppati.

Nel 2000 la FIFA ha deciso di includere anche gli altri continenti, trasformando la Coppa Intercontinentale in un vero e proprio Mondiale per Club, mantenuto fino al 2023 come torneo annuale tra i vincitori dei titoli continentali.

L’idea anticipatrice di Silvio Berlusconi

Ma prima del progetto FIFA, un’idea simile era già stata realizzata in Italia, all’inizio degli anni ’80, con il Mundialito per Club, noto anche come Coppa Super Clubs o Coppa Supermondiale. Organizzato da Canale 5, allora emittente del gruppo Fininvest di Silvio Berlusconi, il torneo aveva lo scopo di lanciare la tv commerciale attraverso il calcio spettacolo.

Il Mundialito per Club: le tre edizioni tra 1981 e 1987

Edizione 1981: il trionfo dell’Inter

Il primo Mundialito si disputò a San Siro dal 16 al 28 giugno 1981, con un formato a girone unico. Le squadre partecipanti:

Inter

Milan

Santos

Peñarol

Feyenoord

Fu l’Inter di Eugenio Bersellini a sollevare il trofeo. Tra i protagonisti figuravano futuri campioni del mondo come Bergomi, Oriali, Marini, Altobelli (capocannoniere con 4 reti) e Beccalossi, nominato miglior giocatore.

Classifica finale Mundialito 1981:

Posizione Squadra Punti 1 Inter 7 2 Santos 5 3 Milan 3 3 Feyenoord 3 5 Peñarol 2

Edizione 1983: la Juventus si prende la scena

Nel 1983 si torna in campo, sempre a San Siro, ma con una novità: la partecipazione della Juventus di Trapattoni, reduce dalla sconfitta in finale di Coppa dei Campioni. Tra le stelle bianconere: Scirea, Gentile, Cabrini, Tardelli, Rossi, Boniek e Platini.

La Juve vinse il torneo battendo Inter e Flamengo, quest’ultima squadra arricchita da nomi come Zico e Junior. Il miglior giocatore fu Michel Platini, mentre il titolo di bomber andò a Aldo Serena del Milan.

Classifica finale Mundialito 1983:

Posizione Squadra Punti 1 Juventus 6 2 Flamengo 5 2 Peñarol 5 4 Milan 4 5 Inter 0

Edizione 1987: il primo trofeo del Milan targato Berlusconi

Dopo una pausa, il Mundialito torna nel 1987 con un formato più ridotto e meno risonanza mediatica. A Cesena, in otto giorni di gare, il Milan di Fabio Capello conquista il titolo battendo il Barcellona per 1-0 con rete su rigore di Virdis.

È il primo trofeo ufficiale vinto da Silvio Berlusconi come presidente del Milan.

Classifica finale Mundialito 1987:

Posizione Squadra Punti 1 Milan 7 2 Porto 5 3 Inter 4 4 Barcellona 3 5 Paris SG 1