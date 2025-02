Solana batte Ethereum? Ecco i numeri che preoccupano gli investitori!

Serie A in TV su SKY e DAZN

Un pattern simile si è verificato ad agosto, quando Ethereum è sceso a 2.139 dollari prima di un forte recupero. Entrambe le discese sono avvenute in periodi di alta pressione di vendita. Inoltre, ETH ha trovato supporto sulla media mobile a 200 settimane, un livello chiave per il trend di lungo termine.

Tuttavia, gli ETF di Ethereum hanno ancora molta strada da percorrere per raggiungere Bitcoin , che ha accumulato oltre 40 miliardi di dollari in afflussi.

Uno degli elementi che potrebbe favorire una ripresa di ETH è l’aumento degli afflussi nei fondi ETF spot Ethereum . I dati di SoSoValue mostrano che questi fondi hanno registrato afflussi netti consecutivi negli ultimi sei giorni, portando il totale a 3,17 miliardi di dollari. Questo suggerisce che gli investitori di Wall Street stanno acquistando il ribasso, segnale di una maggiore domanda per questi strumenti finanziari.

I dati di DeFi Llama mostrano che il volume di scambi di Ethereum negli ultimi 30 giorni è stato di 95 miliardi di dollari, contro i 264 miliardi di Solana. Inoltre, Ethereum ha perso posizioni anche in termini di commissioni raccolte. La rete ha generato 172 milioni di dollari in commissioni, posizionandosi solo al sesto posto tra i progetti di criptovalute più redditizi, dietro a Tether, Tron, Jito, Solana e Circle.

Ethereum ha registrato un calo per due settimane consecutive, con preoccupazioni legate alla ridotta domanda e alla perdita di quota di mercato. La criptovaluta ha toccato un minimo di 2.140 dollari questa settimana, per poi rimbalzare a 2.620 dollari mentre il settore crypto si stabilizzava. Tuttavia, resta ancora circa il 37% al di sotto del suo massimo di dicembre dello scorso anno.

