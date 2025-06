Slovacchia – Italia U21: Probabili Formazioni, Pronostico e dove vederla

Sabato sera si disputerà un importante incontro del Gruppo A degli Europei Under 21, con la Slovacchia U21 che cercherà di evitare la seconda sconfitta consecutiva affrontando l’Italia U21, reduce invece da un successo nella gara inaugurale.

Questa sera allo Stadio “Anton Malatinsky” di Trnava si giocherà Italia-Slovacchia, valida per il secondo turno del girone A dell’Europeo Under 21 del 2025.

La Nazionale Under 21 è chiamata a confermarsi dopo la vittoria di misura nella gara d’esordio contro la Romania decisa dal gol di Tommaso Baldanzi.

I ragazzi del CT Carmine Nunziata al momento condividono la vetta del Gruppo A con la Spagna che ha sconfitta proprio la Slovacchia nell’altra partita riuscendo ad avere la meglio per 3 a 2 grazia al gol decisivo segnato nei minuti di recupero.

La Slovacchia U21 cerca il riscatto dopo un’amara sconfitta contro la Spagna

Paese ospitante del torneo, la Slovacchia U21 ha debuttato mercoledì pomeriggio contro una delle favorite, la Spagna, uscendo sconfitta per 3-2 in un match combattuto all’Hard Rock Stadium di Trnava. I padroni di casa si sono trovati sotto di due reti nei primi 20 minuti a causa dei gol di Marc Pubill e Mateo Joseph, ma hanno poi reagito con carattere grazie alle marcature di Samuel Kopasek e Tomas Suslov, prima di capitolare in pieno recupero su un colpo di testa decisivo di Cesar Tarrega.

Questa sconfitta si aggiunge a una striscia negativa di quattro match consecutivi persi, includendo amichevoli contro Portogallo, Germania e Francia. Ora i Falcons si trovano terzi nel girone A, e una nuova sconfitta contro l’Italia comprometterebbe in modo serio le possibilità di qualificazione alla fase a eliminazione diretta.

Italia U21 in cerca della conferma dopo la vittoria contro la Romania

L’Italia U21, tra le favorite del girone, ha invece iniziato al meglio il proprio cammino con una vittoria di misura sulla Romania, firmata da Tommaso Baldanzi, giovane talento della Roma. Gli Azzurrini hanno dominato il possesso palla e creato molte occasioni, portando a casa tre punti fondamentali.

Con questo risultato, l’Italia ha perso solo una delle ultime 11 partite ufficiali, l’ultima delle quali risale al Torneo Maurice Revello di giugno 2024 contro l’Ucraina. Il gruppo guidato dal CT Carmine Nunziata punta a replicare – e magari superare – il risultato del 2013, quando raggiunse la finale del torneo.

Spicca nel gruppo il nome di Willy Gnonto, attaccante del Leeds United, reduce da una stagione positiva in Championship con tre gol nelle ultime tre presenze. L’attaccante classe 2003 sarà uno dei pericoli principali per la retroguardia slovacca.

Dove vedere Slovacchia – Italia in Diretta Tv e Streaming:

Italia-Slovacchia, in programma alle ore 21:00 di sabato 14 giugno, sarà trasmessa in diretta tvsu Rai 2 e in streaming su Rainews.it. Arbitro del match sarà il fischietto serbo Minakovic.

Stato di forma recente

Slovacchia U21 – forma recenti agli Europei:

❌

Slovacchia U21 – ultime 6 partite (tutte le competizioni):

✅🤝❌❌❌❌

Italia U21 – forma recente agli Europei:

✅

Italia U21 – ultime 6 partite (tutte le competizioni):

🤝🤝🤝❌✅🤝

Probabili formazioni di Slovacchia – Italia Under 21:

Nella Slovacchia, sono in dubbio le condizioni fisiche di Tomas Rigo, uscito acciaccato contro la Spagna. In attacco potrebbe trovare spazio il giovane Timotej Jambor, classe 2002.

Per l’Italia, dopo l’ottima prestazione contro la Romania, Sebastiano Desplanches dovrebbe conservare il posto tra i pali. In difesa e centrocampo diversi nomi noti al calcio inglese, tra cui Michael Kayode (Brentford) e Cesare Casadei, ex Chelsea oggi all’Inter.

Slovacchia (4-3-3):

Belko; Kopasek, Jakubo, Obert, Javorcek; Suslov, Nebyla, Svidersky; Marcelli, Sauer, Holly

Italia (4-3-3):

Desplanches; Zanotti, Ghilardi, Pirola, Ruggeri; Fabbian, Prati, Ndour; Baldanzi, Koleosho, Gnonto

Pronostico: Slovacchia U21 1-2 Italia U21

La Slovacchia ha dimostrato di poter lottare fino all’ultimo minuto contro una corazzata come la Spagna, ma l’Italia ha qualità ed esperienza superiori. Gli Azzurrini potrebbero soffrire inizialmente la pressione del pubblico, ma alla lunga dovrebbero riuscire a imporsi e conquistare la seconda vittoria consecutiva nel girone.

Pronostico Slovacchia – Italia Under 21: 2 e Under 3.5