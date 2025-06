Simone Inzaghi è il nuovo allenatore dell’Al-Hilal

Simone Inzaghi è ufficialmente il nuovo allenatore dell’Al-Hilal, come annunciato in un video pubblicato dal club saudita che lo ha celebrato con il titolo di “The Italian Genius”. L’ex tecnico dell’Inter ha firmato un contratto biennale e, secondo Sky Sport Italia, la presentazione è stata registrata in un lussuoso hotel a Parigi.

Inzaghi lascia l’Inter dopo quattro stagioni ricche di successi, durante le quali ha conquistato:

1 Scudetto

2 Coppe Italia

3 Supercoppe italiane

2 Finali di Champions League, l’ultima delle quali persa con onore.

La sua gestione è stata caratterizzata da un gioco organizzato, cinico nelle coppe e dominante nelle ultime stagioni in Serie A.

L’Al-Hilal lo ha convinto con un’offerta monstre: 30 milioni di euro a stagione, bonus e premi inclusi, che lo rendono l’allenatore più pagato al mondo.

Il debutto ufficiale di Inzaghi con la squadra saudita è fissato per il 18 giugno negli Stati Uniti, nella Copa Mundial de Clubes FIFA. L’Al-Hilal affronterà:

Real Madrid (18 giugno)

RB Salzburg (23 giugno)

Pachuca (27 giugno)

Un battesimo di fuoco per il tecnico piacentino, che dovrà subito misurarsi con una delle squadre più forti del mondo.

Durante il video di presentazione, Al-Hilal ha inserito l’audio di un commentatore che esultava per un gol di Inzaghi… ma non era Simone, bensì suo fratello Filippo, autore della rete con il Milan nel 2007. Un piccolo scivolone che non toglie nulla all’entusiasmo dell’ambiente saudita per l’arrivo dell’ex tecnico nerazzurro.

Con questa scelta, Simone Inzaghi si unisce alla lista di top coach europei attratti dalla Saudi Pro League. Il suo compito sarà ora quello di portare prestigio internazionale all’Al-Hilal, con l’obiettivo dichiarato di alzare il trofeo del Mondiale per Club e di dominare la scena asiatica.