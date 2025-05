Serie B, turno preliminare playoff 17-05-2025: Catanzaro e Juve Stabia in semifinale

Come da pronostico, a qualificarsi alle semifinali sono state le squadre meglio piazzate, la 5° e la 6°, ma se il Catanzaro ha dovuto faticare per avere la meglio sul pimpante Cesena, che ha sbagliato un rigore sullo 0-0, la Juve Stabia ha vinto con il minimo scarto una gara in cui avrebbe potuto dilagare. Il 21 e il 25 maggio appuntamento con le semifinali, al termine delle quali, in caso di parità, passeranno il turno le squadre meglio piazzatesi, ossia Spezia (contro il Catanzaro) e Cremonese (contro la Juve Stabia).

Catanzaro-Cesena 1-0: il primo confronto del turno prelinare vede i calabresi, classificatisi quinti, battere i romagnoli di misura grazie a un colpo di testa di Ceravolo a inizio ripresa. Anche il Cesena ha alcune occasioni, ma Pigliacelli è decisivo su Adamo nel primo tempo (per il centrocampista anche un palo) e, soprattutto, sul rigore di Shpendi e la seguente ribattuta di Saric prima del gol che determina il risultato finale. Il Catanzaro accede così alle semifinali del 21 e 25 maggio contro lo Spezia. L’andata si giocherà in Calabria.

Juve Stabia-Palermo 1-0: i campani dominano per quasi tutti i novanta e rotti minuti di gioco lasciando le briciole a un avversario mal disposto e molle, privo di idee e apparso pronto più alle vacanze che a disputare un ulteriore lotto di partite. Adorante segna a metà ripresa sfruttando un errore difensivo e i siciliani si destano solo nei secondi finali, al 96°, sfiorando il gol con Ceccaroni, sulla cui zuccata è miracoloso Thiam, raramente impegnato. Con merito e ottima disposizione tattica i campani vincono quasi agevolmente, dunque, e guadagnano l’accesso alle semifinale contro la Cremonese. Anche questa doppia sfida si disputerà il 21 e il 25 maggio. Andata in Campania.