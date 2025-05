Serie B, Semifinali Playoff D’Andata 21-05-2025: lo Spezia ipoteca la finale, la Cremonese ci prova

Catanzaro-Spezia 0-2: malgrado la presenza simultanea di due dei mattatori del torneo, Iemmello e F. Esposito, la partita non è particolarmente spettacolare, almeno nella ripresa, e vi è un leggero predominio dei liguri, che nella ripresa sbloccano il match con un pallonetto di Di Serio e raddoppiano con una bellissima punizione proprio di Esposito, mettendo così una seria ipoteca sulla finale. Tra quattro giorni al “Picco” i calabresi dovranno fare un’impresa ai limiti della realtà, ossia vincere con addirittura tre gol di scarto. Non sono previsti, infatti, supplementari e rigori, ma accederà alle finali del 29 maggio e 1 giugno la squadra piazzatasi meglio in classifica.

Juve Stabia-Cremonese 2-1: i campani, alla prima partecipazione ai playoff della loro storia, vogliono continuare a sognare la grandeur e spingono sin dall’inizio facendo esplodere il “Menti” dopo la mezz’ora grazie allo spettacolare tiro al volo di Pierobon. Nella ripresa Adorante segna ancora con un tap-in a porta vuota dopo un tiro di Candellone respinto. I tofosi gialloneri ci credono tantissimo, ma la Cremonese è terza non per puro caso e, dopo un rigore malamente mandato in curva da De Luca, accorcia le distanze con Johnsen a un quarto d’ora dal termine. La partita non offre più emozioni e così il risultato rimane in bilico; domenica allo “Zini” i lombardi dovranno vincere con qualunque risultato per accedere alle finali, mentre ai campani basterà il pareggio.