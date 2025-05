Serie B, semifinali di ritorno playoff 25-05-2025: la finale sarà Spezia-Cremonese

Come previsto, la finale playoff valevole per la terza e ultima promozione in massima serie sarà tra Spezia e Cremonese. Liguri e lombardi hanno avuto agevolmente la meglio sulle outsider Catanzaro e Juve Stabia e giovedì 29 e domenica 1 giugno, prima a Cremona e poi a La Spezia, daranno vita alla doppia finale. In caso di parità niente playoff e niente rigori: sarà promossa la squadra piazzatasi meglio al termine della regoular season.

Cremonese-Juve Stabia 3-0 (aggregato 4-2): i lombardi dovevano vincere, anche di misura, per accedere all’atto finale e ci sono riusciti. Nel primo tempo Castagnetti trova un gran gol con un tiro da fuori area, poi occasioni per entrambe le squadre e, al quarto d’ora della ripresa, l’episodio decisivo: Andreoni tocca un pallone con le mani al limite dell’area e viene espulso e Johnsen, direttamente dal punto di battuta, fulmina Thiam con un potente rasoterra. La partita termina sostanzialmente qui, soprattutto dopo il tris di Vandeputte cinque minuti dopo con un tiro-cross che trova il portiere stabiese del tutto impreparato. Non accade più nulla e al triplice fischio è grande l’entusiasmo del pubblico accorso allo “Zini“: la Cremonese è in finale playoff.

Spezia-Catanzaro 2-1 (aggregato 4-1): era un’impresa molto difficile quella che attendeva i calabresi, che si sono comunque impegnati a caccia di un sogno e hanno spaventato per qualche minuto il pubblico ligure grazie al momentaneo vantaggio di Cassandro, ma ogni cattivo pensiero che potessero avere i tifosi di casa è stato subito spazzato via da Aurelio, mentre Wisniewski ha firmato il gol del definitivo 2-1 che ha certificato l’accesso alla finale dello Spezia.