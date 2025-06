Serie B, risultato finale playoff 29-05/01-06-2025: la Cremonese torna in A dopo due anni, clamorosa debacle per lo Spezia

Ai liguri bastavano due pareggi per festeggiare, ma dopo averne ottenuto uno a Cremona si fa quasi travolgere in casa da un avversario alla pari, cui viene regalato un gran pezzo di partita. Tanti i rimpianti per una stagione buttata via, mentre grandi complimenti devono andare alla Cremonese, la miglior formazione del torneo dopo i liguri e le due promosse dirette.

Cremonese-Spezia 0-0: l’andata finisce a reti bianche e questo, apparentemente, è un punto a favore dei liguri, ai quali basterà un pareggio casalingo nella sfida di ritorno di domenica sera per aggiudicarsi la promozione, mentre ai lombardi servirà una vittoria con qualsiasi risultato. Questo spiega le opposte strategie di stasera, più difensivo lo Spezia e più offensiva la Cremonese, che sfiora il gol con Johnsen e, malgrado giochi in avanti, rischia poco in contropiede. Annullato anche un gol allo spezzino Aurelio per fallo di mano. Come detto, domenica sera il ritorno al “Picco“: meglio classificatisi al termine della regular season, ai bianconeri basterà un pareggio per fare festa.

Spezia-Cremonese 2-3: ai liguri occorreva un pareggio per festeggiare, ma i lombardi giocano un gran primo tempo e, andati in vantaggio grazie a De Luca a metà parziale, sfiorano anche il raddoppio prima del riposo concedendo agli avversari una sola occasione, per quanto clamorosa. Nella ripresa lo Spezia non riesce a renderssi pericolosa come dovrebbe e poco dopo il quarto d’ora raddoppia grazie a un gran tacco di Collocolo; nemmeno questo redime i liguri, sempre più fuori dalla partita e ancora freddati all’80° da De Luca, che insacca da pochi metri dopo una sventola di Azzi respinta da Gori. Solo adesso i liguri si svegliano e nei minuti finali accade di tutto: nel giro di un minuto vanno a segno il solito Francesco Pio Esposito con un bel tiro da dentro l’area e anche Vignali con il destro su cross di Kouda. Risveglio certamente e incomprensibilmente tardivo, tuttavia all’88° Lapadula sfiora il gol promozione mancando di poco un cross di Salvatore Esposito. Il finale è rovente, F. P. Esposito e Nasti vengono buttati fuori per falli gravi e arrivano anche alcuni gialli, ma nessun altro gol. Alla fine festeggia la Cremonese, ma lo Spezia deve fustigarsi per essere entrata in partita solo a dieci minuti dal termine e quando era sotto di tre reti.