Serie B, risultati recupero 34° giornata 13-05-2025: Sampdoria e Cittadella retrocesse in C, Salernitana e Frosinone ai playout. Brescia salvo. ai playoff Juve Stabia-Palermo e Catanzaro-Cesena

Brescia-Reggiana 2-1: Bianchi e Verreth, i cui gol sono inframmezzati dal momentaneo 1-1 di Girma, danno ai lombardi vittoria e salvezza diretta a discapito del Frosinone, che chiude a 43 come le Rondinelle, ma con lo scontro diretto a sfavore. Sarà così la squadra laziale a dover disputare i playout.

Cittadella-Salernitana 0-2: Hrustic e Simy salvano i campani dalla retrocessione, ma le vittorie di Brescia e Frosinone non consentono loro di salvarsi direttamente e dovranno così disputare il playout contro i ciociari il 19 e il 26 maggio. Andata a Salerno e ritorno a Frosinone. I veneti, invece, tornano in C dopo nove stagioni consecutive in cadetteria.

Juve Stabia-Sampdoria 0-0: i doriani non passano e retrocedono in Serie C. Una retrocessione clamorosa solo in teoria viste le gravi condizioni della società che la nuova proprietà non ha del tutto risolto dopo i danni combinati da Massimo Ferrero; ora inizierà una nuova storia dopo la brutta fine di una delle più importanti realtà del calcio italiano. Per quanto riguarda i campani, invece, il pareggio è sufficiente a conservare il 5° posto e nei playoff se la vedranno con il Palermo.

Mantova-Catanzaro 0-0: i lombardi ottengono il punto necessario alla salvezza diretta e i calabresi quello utile a garantirsi il 5° posto nei playoff, nei quali affronteranno il Cesena.

Modena-Cesena 0-1: ai romagnoli bastava un punto per i playoff e invece, grazie ad Antonucci nel finale, ne arrivano tre che blindano il 6° posto e utile a giocarsi il turno preliminare contro il Catanzaro.

Palermo-Carrarese 1-1: Le Douaron risponde a Stiven Shpendi per un pareggio che consente ai siciliani di aggiudicarsi l’ottavo posto e affrontare la Juve Stabia nel preliminare dei playoff.

Pisa-Cremonese 2-1: l’ultima stagionale si chiude con l’ennesimo successo dei toscani, in gol con Moreo e Touré, mentre Bonazzoli è l’autore del gol lombardo intorno al 90°. La Cremonese chiude al 4° posto e aspetterà in semifinale la vincente di Juve Stabia-Palermo.

Sassuolo-Frosinone 0-1: un rigore di Bohinen contro i sazi emiliani non basta alla salvezza diretta, ma almeno consentirà ai laziali di disputare i playout contro la Salernitana.

Spezia-Cosenza 3-1: Elia, Kouda e Francesco Pio Esposito (rigore) mandano i liguri avanti per 3-0 all’intervallo e Artistico sigla il gol della bandiera nella ripresa. Lo Spezia chiude al 3° posto e adesso attende la vincente di Catanzaro-Cesena.

Sudtirol-Bari 0-0: nulla da fare per i pugliesi, che non cavano un ragno dal buco in Trentino e, anche vincendo, non avrebbero ottenuto un posto nei playoff per via della vittoria del Cesena.