Serie B, risultati 38° giornata 09-05-2025: Juve Stabia, Catanzaro e Palermo ai playoff, Cesena quasi. Cinque squadre in lotta per non retrocedere

Cittadella-Bari 3-1: in vantaggio con Favilli, i pugliesi vengono rimontati dai veneti per mano di Rabbi, Palmieri e Pandolfi e agganciano il penultimo posto occupato dalla Salernitana, che affronteranno martedì per l’ultimo decisivo incontro stagionale. Chi perderà sarà condannato alla retrocessione e un pareggio potrebbe rivelarsi fatale addirittura per entrambe. Per quanto riguarda il Bari, invece, questa sconfitta segna la fine dei sogni playoff, anche se non aritmeticamente: visti i tre punti di distacco dal Cesena 8°, i pugliesi dovranno vincere in Trentino e sperare che i romagnoli perdano a Modena.

Cosenza-Cesena 0-1: grazie a Bastoni i romagnoli, ora ottavi con 50 punti e tre lunghezze di vantaggio sul Bari nono, possono considerarsi qualificati ai playoff, anche se manca solo il conforto dell’aritmetica.

Juve Stabia-Reggiana 1-2: grazie alla doppietta di Girma gli emiliani vanno a 44 punti e ottengono la salvezza, mentre nulla cambia per i campani, in gol con Adorante, già ai playoff.

Mantova-Carrarese 2-1: grazie a Mancuso e Debenedetti i lombardi possono dirsi praticamente salvi, sebbene manchi un solo punto per via degli scontri diretti a sfavore contro la Sampdoria, ma il più ormai è fatto. Già salvi dallo scorso turno, i toscani pareggiano sì momentaneamente con Finotto, ma poi si arrendono alle maggiori motivazioni degli avversari.

Modena-Brescia 2-2: Caso e Di Pardo ribaltano l’iniziale autogol di Cauz che aveva portato in vantaggio gli ospiti, pervenuti infine al pareggio nel finale grazie a Calvani. Mentre gli emiliani, già tranquilli, salutano definitivamente i playoff, i lombardi vanno a 40 punti e per salvarsi direttamente dovranno vincere contro l’ormai salva Reggiana.

Palermo-Frosinone 2-0: la doppietta di Brunori qualifica i siciliani ai playoff e mette in grave pericolo i laziali, terzultimi con 40 punti con Sampdoria e Brescia, che ora dovranno tentare di espugnare nientemeno che il “Mapei Stadium” per evitare almeno la retrocessione diretta.

Pisa-Sudtirol 3-3: è festa grande all'”Arena Garibaldi” per la promozione in A del Pisa e ad essa partecipano anche gli altoatesini ottenendo il punto necessario alla salvezza aritmetica. Lind accorcia dopo i gol degli ospiti firmati da Mallamo e Gori (rigore), poi Pietrangeli riporta i gol di vantaggio a due e, infine, Sernicola e Rus completano la rimonta. Tutti felici e contenti.

Sampdoria-Salernitana 1-0: la rete di Meulensteen consegna lo scontro diretto ai liguri, che vanno a 40 punti e possono puntare addirittura alla salvezza diretta se batteranno la Juve Stabia fuori casa e con i giusti risultati dagli altri campi.

Sassuolo-Catanzaro 0-2: i calabresi si qualificano ai playoff grazie a Biasci e a Bonini.

Spezia-Cremonese 2-3: è una vera e propria amichevole, altamente spettacolare e piena di gol. Sopra di tre reti al riposo grazie a Barbieri, Azzi e Vandeputte, i grigiorossi vengono parzialmente rimontati nel finale di secondo tempo da Francesco Pio Esposito e da Lapadula (rigore).