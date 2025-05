Serie B, risultati 36° giornata 01-05-2025: il Pisa rinvia la festa, Cremonese e Juve Stabia qualificate ai playoff. Il Cosenza vince e rimanda la retrocessione

Juve Stabia-Catanzaro 2-0: i campani, in gol con Mosti e Candellone (rigore), salgono a 53 punti e blindano i playoff consolidando il 5° posto, mentre il Catanzaro resta a 48 e dovrà ancora sudare per restare tra le prime otto.

Cosenza-Bari 1-0: Gargiulo decide l’incontro con un gol nel finale di primo tempo; i pugliesi rischiano di subire altri gol, ma Artistico si divora il raddoppio sbagliando un rigore. Il Cosenza va a 30 punti e rimanda di almeno una giornata la retrocessione essendo sempre ultimo e con 6 punti di ritardo sulla zona playout, mentre il Bari, grazie alle contemporanee sconfitte di Cesena e Modena, resta 8° con 48 punti.

Mantova-Cesena 3-0: i lombardi vincono nettamente grazie a Fiori, Bragantini e Debenedetti e salgono a 40 punti, ma non possono dirsi ancora salvi (sono solo quattro i punti di vantaggio sulla zona playout) né fuori dalla zona playoff (solo quattro, anche in questo caso, i punti di ritardo dalla zona playoff), mentre i romagnoli restano all’8° posto a 44 insieme a Bari e Modena.

Modena-Reggiana 2-3: i padroni di casa ribaltano l’iniziale svantaggio firmato da Portanova grazie alle autoreti di Bardi e Rozzio, ma negli ultimi venti minuti gli ospiti pareggiano con Girma e tornano definitivamente avanti grazie a Gondo riuscendo a conquistare tre punti fondamentali che permettono loro di andare a 38 e uscire dalle sabbie mobili assestandosi al 15° posto.

Palermo-Sudtirol 1-2: Barreca e Gori (rigore) ribaltano nel secondo tempo il gol palermitano di Ceccaroni e gli altoatesini, ora a 41 punti, si ha una situazione non dissimile da quella del Mantova, mentre i siciliani, rimasti a 48 punti, non blindano ancora i playoff.

Pisa-Frosinone 1-0: Meister decide l’incontro nei minuti finali e per i toscani le porte della Serie A sono ormai spalancate, anche se non c’è ancora la certezza matematica (i punti di distacco dallo Spezia sono 9 a tre turni dal termine, ma gli scontri diretti sono favorevoli ai liguri), ma adesso basta un solo punto per ottenerla. Il Frosinone, invece, resta a 39 e, pur essendo fuori dalla zona playout, è ancora interessato dalla lotta per non retrocedere.

Sampdoria-Cremonese 0-0: è un punto utile ai lombardi, che raggiungono matematicamente i playoff, ma non ai liguri, che restano a 16° con 36 punti senza riuscire a lasciare la zona playout.

Spezia-Salernitana 2-0: i gol di Kouda e Vignali servono solo a ritardare di un’altra giornata la promozione del Pisa e a lasciare nei guai i campani, sempre 16° in compagnia della Sampdoria a 36 punti.

Cittadella-Brescia 0-1: Borrelli decide il match alla mezz’ora e grazie al suo gol i lombardi salgono a 38 punti rimanendo incollati alla Reggiana e al 15° posto, mentre i veneti crollano al penultimo posto con 35 e tornano a temere la retrocessione diretta.

Sassuolo-Carrarese 2-0: i neroverdi non lasciano nemmeno le briciole e con Verdi e Boloca, dopo la promozione, ipotecano anche il primo posto e la vittoria del campionato. I toscani, invece, rimangono a 41 punti e si ritrovano a -3 dai playoff, ma anche con soli tre punti di vantaggio sulla zona playout.