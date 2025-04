Serie B, risultati 33° giornata 11/12/13-04-2025: lo Spezia non vince e il Sassuolo festeggia. Anche il Pisa vede la A. La Salernitana prova a respirare

Bari-Palermo 2-1: dopo venti minuti intensissimi in cui Pohjanpalo risponde subito a Maggiore, il match si incanala verso un pareggio che non avrebbe soddisfatto nessuno, ma al minuto 89 Simic regala ai pugliesi tre punti importantissimi grazie ai quali i pugliesi tornano all’8° posto portandosi a -1 proprio dai siciliani, rimasti settimi con 44.

Carrarese-Catanzaro 2-2: Stiven Shpendi sigla il gol del 2-2 nei minuti finali dopo che i toscani, chiuso in vantaggio il primo tempo grazie a con Cherubini, venivano raggiunti e superati a metà ripresa dai centri dei calabresi firmati da Compagnon e Pittarello. Il Catanzaro non riesce a sorpassare la Juve Stabia e rimane a 48 punti, mentre la Carrarese va a 38 ed è 11°.

Cosenza-Brescia 1-1: forse non basterà per salvarsi, ma questo pareggio ottenuto al 93° grazie a Zilli è almeno un segno di gran carattere da parte dei calabresi, andati sotto nel primo tempo a causa di un’autorete di Florenzi, ma una nota di rimpianto può essere trovata nelle tante occasioni avute e non sfruttate, soprattutto in una ripresa giocata con l’uomo in più per via dell’espulsione di Cistana alla fine dei primi quarantacinque minuti. Il Cosenza va dunque a 27 punti ed è a -6 dai playout, ma nemmeno il Brescia è messo bene essendo ora 16° con 35 punti e in compagnia di Sudtirol, Cittadella e Sampdoria.

Reggiana-Pisa 0-2: Lind e Tramoni firmano nella prima frazione i gol che consegnano tre punti di platino ai nerazzurri e affossano ulteriormente i granata; il Pisa è ora a 66 punti e, considerando il +7 sullo Spezia terzo, si avvicina al ritorno in A dopo oltre trent’anni, mentre la Reggiana, scavalcata dalla Salernitana, adesso è penultima da sola con 32 punti.

Salernitana-Sudtirol 2-1: i gol di Ghighlione e Ferrari, ai quali gli altoatesini riescono ad opporre il solo Pietrangeli, consentono ai campani di andare a 33 punti e scavalcare la Reggiana salendo al terzultimo posto, mentre gli ospiti restano 16° con 35 e non riescono ad allontanarsi dalla zona pericolosa della classifica.

Sampdoria-Cittadella 1-0: la nuova gestione di Evani inizia bene con un importantissimo successo firmato Sibilli. I doriani vanno a 35 punti e agganciano proprio i veneti, più Sudtirol e Brescia, al 16° posto.

Modena-Sassuolo 1-3: il derby va ai neroverdi, che dimenticano Palermo con una bella prestazione e, grazie al pareggio dello Spezia, festeggiano il ritorno in massima serie dopo un solo anno. Le reti decisive sono di Berardi, Laurienté e Moro, mentre ai gialloblu non basta Santoro. Il Sassuolo va a 75 punti e il Modena resta al 10° posto con 41.

Cesena-Frosinone 1-1: grazie ai gol di Saric e Ambrosino le due squadre ottengono un punto a testa che, vedendo la classifica, si rivela pressoché inutile: i romagnoli, infatti, subiscono l’aggancio del Bari all’8° posto a quota 44 punti e non riescono a sorpassare il Palermo che resta 7°, mentre i laziali vanno a 38 punti e mantengono solo tre punti di vantaggio sulla zona playout.

Cremonese-Juve Stabia 1-1: Bonazzoli risponde ad Adorante e le contendenti devono dividersi la posta, ma il pareggio odierno sposta molto poco poiché i lombardi restano quarti con 53 punti e i campani quinti con 50.

Mantova-Spezia 2-2: Aurelio e Salvatore Esposito mandano avanti di due gol i liguri, ma negli ultimi dieci minuti i virgiliani prima accorciano e poi pareggiano grazie all’inatteso Maggioni, terzino destro alla prima doppietta in carriera e al terzo gol stagionale. Nel lunghissimo recupero va in gol anche Cella, ma la gioia dei padroni di casa per una vittoria che sarebbe stata fondamentale è frustrata dal VAR, che annulla la marcatura per offside. Il punto guadagnato serve a poco a entrambe: il Mantova va a 37 e non si allontana a sufficienza dalla zona playout, distante solo due punti, mentre lo Spezia va a 59 e, oltre a mandare in A il Sassuolo, vede anche allontanarsi ancora il Pisa, ora a +7.