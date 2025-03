Serie B, risultati 30° giornata 14/15/16-03-2025: Spezia fermato da Pisseri, il Pisa ne approfitta e allunga. Il Sassuolo inizia a pensare alla festa

Palermo-Cremonese 2-3: già bellissima nel primo tempo, la partita migliora nella ripresa e i gol arrivano a grappoli. I siciliani vanno sul 2-0 grazie a Gomes e Brunori (rigore) e, a venti minuti dal termine, sembrano avere in mano le redini, ma i lombardi riescono subito ad accorciare le distanze con Azzi e rimangono in partita fino al rocambolesco e inatteso finale in cui Valoti e Collocolo, tra l’86° e il 95°, ribaltano la partita. La Cremonese consolida la propria posizione in ottica playoff mantenendosi saldamente 4°con 48 punti, mentre il Palermo resta 8° con 39 e viene sorpassato dal Bari.

Cesena-Spezia 0-0: pur creando molto, compreso un rigore parato da Pisseri a Lapadula, i liguri non riescono ad espugnare l'”Orogel-Dino Manuzzi” e perdono l’opportunità di agganciare, anche solo per qualche ora, il Pisa al 2° posto. Il Cesena riesce così a prendersi un ottimo punto e ad andare a 42 allungando leggermente sul Palermo, mentre lo Spezia va a 55 e, oltre al mancato aggancio, vede anche la Cremonese, ora a -7, avvicinarsi.

Cittadella-Sassuolo 1-2: Mulattieri e Berardi consegnano l’ennesima vittoria agli emiliani, ora a +14 sulla terza classificata e pronti alla festa promozione che potrebbe realisticamente svolgersi già il prossimo mese. I veneti segnano nel finale con Tronchin, ma non basta: rimasti ancora a 33 punti, subiscono anche l’aggancio del Frosinone.

Frosinone-Brescia 2-1: Kvernadze e Ghedjemis danno ai laziali altri tre punti di platino che valgono il sorpasso proprio ai danni dei lombardi, inutilmente a segno con Moncini, e forse una nuova prospettiva per le ultime otto giornate dati il 12° posto a 33 punti e le sole sei lunghezze di ritardo sulla zona playoff, mentre il Brescia, a secco di successi da un mese abbondante, resta a 31 e rischia di finire nel baratro. Ma tra le due, malgrado tutto ciò, i punti di differenza sono appena due e tutto può cambiare in una sola partita.

Juve Stabia-Modena 2-1: grazie alla doppietta di Candellone, i campani consolidano il posto nei playoff attuando l’aggancio al 5° posto a 43 punti, mentre gli emiliani, ai quali non basta il rigore di Palumbo, ne restano ancora fuori essendo rimasti a 35 e a -4 dall’ottava posizione.

Bari-Salernitana 0-0: pugliesi e campani si dividono la posta, ma è un punto che serve a poco. Il Bari è sì 8°, ma va a 40 punti e non allunga sul Palermo, mentre la Salernitana va a 30 e resta penultima non riuscendo, almeno per una notte, ad uscire dalle sabbie mobili e ora rischia addirittura di perdere contatto dalla zona playout.

Pisa-Mantova 3-1: Tramoni (doppietta) e Caracciolo rendono vano il gol lombardo di Mancuso e consentono ai toscani di allungare sullo Spezia, ora a -5, e consolidare il 2° posto valevole per la promozione diretta. Il Mantova, invece, resta penultimo con 30 punti insieme alla Salernitana.

Reggiana-Sampdoria 2-2: gli emiliani, avanti di due gol grazie a Portanova e a Gondo, vengono rimontati da Niang e Oudin. Il pareggio finale manda entrambe le squadre a 32 punti mantenendole al 15° posto.

Sudtirol-Carrarese 2-2: Merkaj e Molina ribaltano l’iniziale vantaggio dei toscani firmato da Giovane, ma in pieno recupero Torregrossa toglie la vittoria agli altoatesini. Sudtirol e Carrarese, dunque, sono ora rispettivamente 11° e 12° con 34 e 33 punti, lontane sei e sette lunghezze dai playoff e con soli due punti di vantaggio su quella playout.

Catanzaro-Cosenza 4-0: grazie ai gol di Iemmello, Pompetti, Bonini e Coulibaly i giallorossi stravincono il derby calabrese e sono nuovamente da soli al 5° posto con 46 punti, mentre i rossoblu sono sempre più ultimi con 25 punti e con sette lunghezze di ritardo sulla zona playout.