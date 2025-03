Serie B, risultati 29° giornata 07/08/09-03-2025: lo Spezia batte il Pisa e riapre la lotta per la promozione diretta, il Bari sfiora l’impresa in Emilia

Cosenza-Reggiana 1-0: un acuto di Artistico consente ai calabresi di battere gli emiliani in un fondamentale match per la salvezza. Con questi tre punti il Cosenza, pur ancora ultimo e lontano 5 punti dai playout, va a 25 punti, mentre la Reggiana resta a 31 ed è ancora impelagato nella lota per evitare i playout o, peggio, il declassamento diretto.

Carrarese-Frosinone 0-1: i laziali si impongono grazie a Cichella e tornano a sperare nella salvezza diretta essendo ora a 30 punti insieme al Mantova e al Sudtirol, mentre i toscani restano a 32 al 13° posto e sono ancora in un limbo, anche se la zona playoff è ora lontana 7 punti.

Cremonese-Catanzaro 4-0: Johnsen apre e chiude le marcature, completate da Ravanelli e De Luca (rigore) e i lombardi scavalcaano proprio i calabresi, ora 5° con 43 punti, e si prendono il 4° posto con 45.

Mantova-Juve Stabia 1-1: Solini riacciuffa Mosti per un pareggio più utile al Cesena, sempre in zona playoff con 41 punti, che ai virgiliani, ora a 30 punti e sempre a rischio retrocessione diretta.

Salernitana-Modena 1-0: i campani vincono una sfida di vitale importanza grazie a Soriano e vanno a 29 punti accorciando sul Mantova e tornando in lotta per la salvezza diretta. Gli emiliani, invece, restano decimi con 35 e sono ora a -4 dai playoff.

Sampdoria-Palermo 1-1: Pohjanpalo segna ancora rispondendo a Coda per un punto che serve a poco. I padroni di casa, infatti, vanno a 31 e restano appena fuori dalla zona playout, distante un solo punti, mentre gli ospiti restano ottavi con 39 e non fanno passi avanti significativi.

Brescia-Cesena 1-1: recuperato lo svantaggio firmato da Adorni grazie all’autorete di Calvani, i romagnoli non sfruttano la sconfitta del Catanzaro e non riescono ad agganciarlo al 5° posto. Neanche i lombardi, ora a 31 punti e sempre al 13° posto con Reggiana e Sampdoria, riescono a trarre beneficio dagli stop di queste per distanziarle e raggiungere una posizione più tranquilla.

Sassuolo-Bari 1-1: in vantaggio grazie a Lasagna, i pugliesi reggono fin quasi alla fine venendo raggiunti da Volpato a otto minuti dal 90°. Il Bari va a 39 e aggancia all’8° posto il Palermo, mentre gli emiliani vanno a 66 punti e guadagnano un punto sul Pisa, ora a -9, perdendone però due dallo Spezia. La promozione in A, comunque, è solo questione di tempo.

Spezia-Pisa 3-2: la partita più importante della giornata certifica il periodo di flessione dei toscani, sconfitti per la terza volta nelle ultime cinque partite, e consente ai liguri di riaprire il discorso relativo alla promozione diretta, che li vede sempre terzi con 54 punti, ma con soli 3 punti di ritardo proprio dal Pisa. I nerazzurri, due volte avanti grazie a un’autorete di Wisnieski e al centro di Meister, vengono raggiunti altrettante volte per mano dei due Esposito e, infine, superati in virtù del gol decisivo firmato ancora da Wisnieski, stavolta nella porta giusta.

Cittadella-Sudtirol 1-5: dopo un primo tempo e una parte iniziale di ripresa equilibrati, la partita caambia improvvisamente marcia quando gli altoatesini passano in vantaggio con Barreca al 58°; i veneti vanno in bambola e nel giro di un paio di minuti ne arrivano altri due a opera di Matino (autogol) e Casiraghi e, infine, altri due ancora per mano del bomber improvvisato Giorgini, un difensore per giunta entrato a partita in corso. Diciotto minuti da incubo, dunque, per il Cittadella, che segna con Desogus l’inutile gol dell’1-5 poco dopo il 90°, che potrebbe anche cambiare tecnico qualora si ritenga conclusa la gestione di Alessandro Dal Canto. In classifica le due squadre sono ora appaiate all’11° posto con 33 punti, a -6 dai playoff, difficili ma ancora ragiungibili, ma hanno anche solo tre lunghezze di vantaggio dalla zona playout e ora dovranno correre.