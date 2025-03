Serie B, risultati 28° giornata 28-02/01/02-03-2025: frena ancora lo Spezia, il Sassuolo vince lo scontro diretto e pensa alla festa, il Frosinone scavalca la Salernitana e riaccende la lotta salvezza

Sudtirol-Spezia 1-1: avviene tutto nella prima mezz’ora, nella quale Mateju ripristina la parità appena tre minuti dopo il gol sudtirolese di Odogwu. Il pareggio finale non soddisfa appieno nessuna delle squadre: gli altoatesini vanno a 30 punti e mantengono un solo punto di vantaggio sulla zona playout, mentre i liguri non allungano sulla Cremonese e sul Catanzaro allontanandosi anche dalla seconda posizione.

Carrarese-Cremonese 2-2: già nella prima frazione Finotto e Cherubini ribaltano l’iniziale vantaggio lombardo firmato da Zanimacchia, ma la vittoria toscana sfuma a tre minuti dal 90° a causa del gol di Johnsen. La Cremonese non sfrutta lo stop spezzino e deve accontentarsi di rimanere al 5° posto con 42 punti, mentre la Carrarese perde l’occasione per riavvicinarsi alla zona playoff e ora, a quota 31 punti, deve tornare a guardarsi le spalle avendo solo due punti di vantaggio sulla zona playout.

Cesena-Salernitana 2-0: il momento clou del match, e forse della stagione, in negativo, per i campani è il minuto 83, nel quale Klinsmann para il rigore di Cerri e Prestia segna, sul ribaltamento di fronte, il gol del vantaggio per i romagnoli al quale segue, in pieno recupero, il raddoppio di Antonucci. La Salernitana resta così all’asciutto per l’ennesima volta e, come se non bastasse, viene anche scavalcata dal Frosinone ritrovandosi penultima con 26 punti, mentre il Cesena può esultare per l’approdo al 6° posto e il consolidamente del posto nei playoff.

Frosinone-Mantova 2-1: tutti i gol in nemmeno venti minuti, una girandola avviata dall’autorete di Festa, proseguita con il pareggio dei virgiliani a opera di Radaelli e conclusa dal nuovo e definitivo vantaggio frusinate siglato da Mateus Lusuardi. I laziali ora respirano più liberamente avendo vinto dopo parecchio tempo e, soprattutto, scavalcato la Salernitana lasciandole il penultimo posto ed essendosi riavvicinati a una salvezza diretta distante solo tre punti, mentre i lombardi restano quartultimi a 29.

Juve Stabia-Cittadella 0-1: successo clamoroso per i veneti al “Menti” contro le Vespe grazie all’unico gol di Okwonkwo, che permette loro di andare a 33 punti e di provare a lottare per un posto nei playoff, distanti quattro punti. I campani, alla seconda sconfitta di fila, restano invece a 39 punti venendo anche scavalcati dal Cesena e scendendo al 7° posto.

Sassuolo-Pisa 1-0: Moro decide lo scontro diretto con un gol nel primo tempo e i neroverdi volano a +8 sui toscani, sempre secondi con 6 punti sullo Spezia, e a 14 sui liguri. Per il Sassuolo la A è a un passo, mentre sarà cruciale lo scontro tra Pisa e Spezia in progamma la settimana prossima e che potrebbe riaprire la lotta alla seconda promozione diretta o indirizzarla a favore dei nerazzurri.

Catanzaro-Reggiana 1-1: Vido porta avanti gli emiliani, ma a una decina di minuti dal termine arriva la rete del definitivo pareggio di Scognamillo. Con questo punto il Catanzaro va a 43 punti e stacca la Cremonese, avversaria nel prossimo turno, tornando al 4° posto da solo, mentre la Reggiana va a 31 e resta a metà tra le due zona della classifica.

Modena-Cosenza 1-1: ben presto in vantaggio con Artistico, i calabresi sognano a lungo un successo che sarebbe stato fondamentale, ma è Mendes a riportarli alla dura realtà con la rete del pareggio a ridosso del 90°. Il Cosenza è così ultimo con 22 punti e si allontana sempre più dalla salvezza, ora distante otto punti, mentre il Modena è 10° con 35 punti e a -4 dai playoff.

Palermo-Brescia 1-0: un penalty di Pohjanpalo a tre minuti dal 90° porta i siciliani all’8° posto con 38 punti e tiene ancora i lombardi, fermi a 30, in piena zona playout insieme a Sampdoria e Sudtirol.

Bari-Sampdoria 1-1: Niang e Maggiore siglano i gol che decidono il risultato. Il punto ottenuto è inutile poiché i pugliesi vengono agganciati dal Palermo all’8° posto a quota 38 punti e i liguri restano al 15° con 30 in compagnia di Sudtirol e Brescia e rischiano di essere nuovamente risucchiati in fondo.