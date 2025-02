Serie B, risultati 27° giornata 21/22/23-02-2025: la Sampdoria ferma il Sassuolo e il Pisa accorcia, il Cosenza vede la C

Sampdoria-Sassuolo 0-0: niente di fatto al “Ferraris” per i neroverdi dopo novanta minuti intensi e così il distacco sul Pisa si riduce a 5 punti e la lotta alla vetta, che vedrà emiliani e toscani scontrarsi nel big match del primo marzo, pare proprio essersi riaperta. La Sampdoria, malgrado la soddisfazione, resta pur sempre impelagata in zona playout con 29 punti.

Cittadella-Modena 0-2: Caso e Mendes firmano i gol grazie ai quali gli emiliani vanno a 34 punti e agganciano il Cesena all’8° posto, mentre i veneti restano a 30 e si ritrovano con un solo punto di vantaggio su una zona playout ormai affollatissima.

Mantova-Bari 0-1: la rete di Maggiore a venti minuti dal termine permette ai pugliesi, ora a 37 punti, di proseguire il cammino in zona playoff e lascia i lombardi a 29 e in piena zona playout insieme a Sampdoria e Brescia.

Pisa-Juve Stabia 3-1: pur in dieci dalla fine del primo tempo per l’espulsione di Candellone, i campani riescono a controllare le avanzate pisane riuscendo perfino ad andare in vantaggio poco prima del quarto d’ora della ripresa con un autogol di Marin, ma ben presto i nerazzurri pareggiano con un penalty di Tramoni e poi dilagano con Morutan e Moreo. Il Pisa va a 57 punti e accorcia le distanze dal Sassuolo, mentre la Juve Stabia perde un posto e ora è 6° con 39 punti.

Reggiana-Carrarese 2-2: Girma risponde a Guarino e Vido a Zuelli per un pareggio che non soddisfa nessuna squadra, essendo le due squadre ferme a metà classifica rispettivamente con 30 e 31 punti, troppo vicini alla zona playout e meno a quella playoff.

Cremonese-Cesena 1-2: Azzi risponde a Calò nel primo tempo, ma pochi secondi prima del triplice fischio Bastoni regala ai romagnoli tre punti ormai insperati con i quali vanno a 37 punti e restano agganciati al Bari e all’8° posto. La Cremonese, invece, resta a 41 punti e perde il 4° posto a beneficio del Catanzaro.

Brescia-Sudtirol 0-0: pareggio inutile al “Rigamonti” tra due squadre che restano sempre a rischio playou o addirittura retrocessione diretta. I lombardi, infatti, sono 12° con 30 punti e gli altoatesini 17° con 29, a dimostrazione dell’enorme equilibrio che si sta attestando.

Cosenza-Palermo 0-3: Brunori (rigore), Pierozzi e Pohjanpalo riportano al successo i siciliani, ora a 35 punti, dopo un mese riportandoli a 2 punti soltanto dalla zona playoff. I calabresi, invece, restano ultimi con 21 punti e l’incubo della retrocessione diviene sempre più concreto.

Spezia-Catanzaro 0-1: gran colpo dei giallorossi calabresi al “Picco” contro una squadra che appare in affanno da qualche partita. In dieci per il rosso a Lapadula dal 64°, i liguri vengono affondati da Pittarello e il successo consente agli ospiti di guadagnare ben due posizioni staccando Juve Stabia e Cremonese e salendo al 4° posto con 42 punti.

Salernitana-Frosinone 1-1: pareggio tutt’altro che utile tra due squadre che possono essere annoverate tra le sorprese in negativo di questa stagione. Ghiglione riacciuffa Partipilo, ma si tratta di due punti persi per entrambe: la classifica, infatti dice che i campani sono terzultimi con 26 punti e i laziali penultimi con 24 e la situazione è sempre più delicata.