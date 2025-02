Serie B, risultati 26° giornata 14/15/16-02-2025: il Sassuolo vince ancora, nuovo stop per Pisa e Spezia. Folla per playoff e playout

Catanzaro-Cittadella 1-0: Iemmello decide il match a poco più di venti minuti dalla fine e così i calabresi si mantengono solitari al 5° posto, mentre i veneti restano a 30 e, pur essendo 12° a -3 dai playoff, si ritrovano con due soli punti di margine sulla zona playout.

Carrarese-Salernitana 3-2: i toscani vanno sul 3-0 grazie a Zanon, Finotto e Zuelli per poi lasciarsi un po’ andare consentendo ai campani di rientrare in partita con Reine-Adelaide e Soriano, ma il tentativo di rimonta non va avanti e la Carrarese può incamerare tre punti d’oro che la proiettano all’11° posto con relativo aggancio al Cittadella a quota 30 punti, mentre la Salernitana resta terzultima da sola con 25.

Modena-Spezia 1-1: al solito Francesco Pio Esposito replica Defrel per un pareggio che non soddisfa appieno nessuna delle due compagini, quella emiliana che non riesce a rientrare tra le prime otto fermandosi a 31, e nemmeno quella ligure, che va a 50 punti e potrebbe vedere il suo margine sulla quarta ridursi ancora con contemporaneo aumento del distacco dalla seconda classificata.

Sassuolo-Brescia 2-0: Laurienté e Lovato mandano K.O. anche le rondinelle e la marcia verso la promozione pare sempre più inarrestabile (primo posto con 61 punti). Il Brescia, invece, resta 13° con 29 e deve iniziare seriamente a preoccuparsi.

Sudtirol-Sampdoria 2-1: Merkaj e Sibilli segnano nel giro di dieci minuti il risultato non cambia più fino al rigore di Casiraghi e dà il successo agli altoatesini al minuto 88. I padroni di casa vanno così a 28 e agganciano proprio la Sampdoria al 15° posto.

Bari-Cremonese 1-1: ennesimo pareggio per i pugliesi, che solo al 93°, grazie a una sfortunata autorete di Bianchetti, trovano il pareggio dopo essere andati sotto per mano di Valoti. La Cremonese non accorcia sullo Spezia e resta a -9 facendosi prendere anche due punti dal Catanzaro, mentre il Bari resta 7° andando a 34 punti e senza compiere significativi passi avanti.

Frosinone-Reggiana 1-1: Koutsoupias riacciuffa in extremis Sersanti, ma non è un punto che soddisfi entrambe le squadre, né i laziali, che rimangono penultimi con 23 e non sfruttano a dovere la sconfitta della Salernitana, né gli emiliani, che vincendo avrebbero potuto fare un bel salto fino al 10° posto e si ritrovano, invece, a 29 e con un solo punto di vantaggio sulla zona playout.

Juve Stabia-Cosenza 3-0: una doppietta di Adorante e il centro finale di Fortini consentono ai campani, adesso a 39 punti, di restare incollati al Catanzaro e di accorciare ai danni della Cremonese, mentre il Cosenza resta a 21 ed è sempre ultimo.

Palermo-Mantova 2-2: pareggio inutile al “Barbera“, frutto dei gol di Verre, Mensah, Brignani e Pohjanpalo (rigore), e il punto ottenuto non porta lontano nessuno: il Palermo va a 32 punti e resta 9° senza riuscire a scavalcare il Cesena, mentre il Mantova va a 29 e mantiene un solo punto di vantaggio sulla zona playout.

Cesena-Pisa 1-1: Touré porta in vaantaggio i toscani, ma gli emiliani sono determinatissimi e, dopo due gol annullati per fuorigioco e malgrado l’espulsione di Donnarumma a inizio ripresa, non demordono e colgono il prezioso pareggio con La Gumina. Il Pisa va così a 54 punti mantenendo 4 punti di vantaggio sullo Spezia, ma andando a -7 dal Sassuolo, mentre il Cesena sale a 34 e aggancia il Bari al 7° posto.