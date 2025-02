Serie B, risultati 25° giornata 07/08/09-02-2025: il Pisa cade e il Sassuolo vola sempre più in altro, lo Spezia si salva al 95°

Brescia-Salernitana 0-0: punto inutile, soprattutto per i campani, nel match del “Rigamonti“. Il Brescia va a 29 e non rientra tra le prime 8, mentre gli ospiti vanno a 25 e non sfruttano il k.o. della Carrarese per agganciarla restando quartultimi.

Cosenza-Carrarese 1-0: Hristov decide il match e rianima i calabresi, che salgono a 21 punti e accorciano sul Frosinone e sulla Salernitana, mentre i toscani, fermi a 27, si ritrovano sia a -3 dai playoff sia a +2 sulla zona playout e retrocessione per una classifica che definire corta è poco.

Frosinone-Catanzaro 1-1: frutto dei gol di Mateus Lusuardi e di Quagliata, il punto ottenuto non va bene ai laziali, penultimo con 22 punti e con il timore di essere sorpassati dal Cosenza precipitando all’ultimo posto, a nemmeno ai calabresi, sempre al 5° posto con 36 punti, ma ora raggiunti dalla Juve Stabia e distanziati dalla Cremonese.

Mantova-Sassuolo 0-3: Laurienté segna due volte e Pierini chiude le marcature e così gli emiliani consolidano il primo posto distanziando il Pisa, ora a -5, mentre i lombardi si ritrovano nella stessa situazione della Carrarese, ma con 28 punti invece di 27.

Pisa-Cittadella 0-1: i veneti sorprendono i toscani nel finale grazie a Pandolfi e agganciano l’8° posto andando a 30 punti, mentre i padroni di casa restano a 53 punti e vedono il Sassuolo scappare.

Sampdoria-Modena 1-0: grazie al primo gol in campionato di Niang i liguri vincono di misura e, ora a 28 punti, si riavvicinano alla zona playoff pur rimanendo ancora vicini a quella playout, mentre gli emiliani restano a 30 e mancano l’aggancio al 7° posto.

Cremonese-Sudtirol 3-1: Vandeputte e De Luca (doppietta) stendono gli altoatesini, in gol con Davi, e, andando a 40 punti, consolidano il 4° posto rosicchiando anche due punti allo Spezia, mentre gli ospiti restano terzultimi con la Salernitana a 25.

Reggiana-Cesena 0-1: i romagnoli vincono con Saric e si prendono il 6° posto a 33 punti lasciando i granata al 13° posto a 28.

Spezia-Palermo 2-2: i siciliani, avanti di due gol grazie a Ranocchia e a Brunori, vengono ripresi da Francesco Pio Esposito e all’ex Aurelio nel secondo e nel quinto minuto di recupero subendo un’atroce beffa; i liguri, evitano il tonfo, ma non sfruttano ugualmente lo stop del Pisa e vedono la Cremonese ridurre il distacco da 11 a 9 punti riaprendo il discorso relativo ai playoff. Il Palermo, invece, rimanda l’aggancio al 6° posto e resta fuori dalla zona playoff.

Juve Stabia-Bari 3-1: i campani, a segno con Piscopo, Adorante e Leone, salgono a 36 punti agganciando il Catanzaro al 5° posto e sorpassano proprio i pugliesi, in gol con Gaston Pereiro, a 33 insieme al Cesena.