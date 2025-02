Serie B, risultati 24° giornata 31-01/01/02-02-2025: le prime due vincono e cercano l’allungo decisivo, lo Spezia sogna la promozione diretta. Pochi punti di differenza tra playoff e playout

Palermo-Pisa 1-2: grazie a Rus (rigore) e a Lind i toscani espugnano anche il “Renzo Barbera” e, dopo una notte passata in testa, tornano al 2° posto restando comunque attaccati al Sassuolo, sempre a +2, ma soprattutto mantengono i 5 punti di vantaggio sullo Spezia 3° classificato. Il Palermo, a segno con Brunori, non riesce a rimontare e resta 8° con 30 punti.

Catanzaro-Cesena 4-2: grazie a Bonini, Pieraccini (autogol), Iemmello e Cassandro i calabresi vanno a 35 punti e si riprendono il 5° posto, mentre ai romagnoli, rimasti a 30, non bastano un altro autogol, di Scognamillo, e la rete di Antonucci.

Cittadella-Spezia 0-2: ancora Vignali e un autogol di Carissoni chiudono i conti già poco dopo la prima mezz’ora di gioco e lo Spezia, sempre a -5 dal Pisa e a -7 dal Sassuolo, va a +11 sulla Cremonese 4° e continua a sognare la massima serie diretta. I veneti, invece, restano a 27 e il vantaggio sulla zona playout si riduce ad appena due punti.

Sampdoria-Cosenza 1-0: Depaoli firma il gol che, malgrado un secondo tempo giocato in dieci per l’espulsione di Vieira, si rivela decisivo e permette ai liguri di accorciare le distanze dal 15° posto che vale la salvezza diretta; i calabresi, invece, restano ultimi con 18, a -4 dai playout e sempre più a rischio retrocessione diretta.

Sassuolo-Juve Stabia 2-0: Laurienté e Mulattieri segnano ancora e il primo posto per i padroni di casa è nuovamente assicurato, mentre i campani restano a 33 e perdono il 5° posto a beneficio del Catanzaro.

Modena-Mantova 3-1: Palumbo, Caso e Beyuku lanciano gli emiliani verso i playoff compiendo l’aggancio all’8° posto e al Palermo a quota 30 punti, mentre i virgiliani, cui non basta il momentaneo pareggio di Mancuso, restano 12° con 28, a -2 dai playoff, ma anche con soli tre punti di vantaggio sui playout.

Carrarese-Brescia 1-2: grazie a un finale di primo tempo in crescendo, nel quale segnano Bertagnoli e Borrelli, i lombardi tornano a vincere dopo un mese e si riavvicinano ai playoff, distanti solo due punti; i toscani, cui non basta Cicconi, restano a 27 e sono a -3 dall’8° posto e contemporaneamente a +2 sulla zona playout.

Salernitana-Cremonese 1-0: Raimondo sigla il gol partita e rivitalizza i campani, ora terzultimi con 24 punti, rilanciandone le ambizioni di salvezza, mentre i lombardi restano a 37 e perdono ancora terreno andando a -11 dallo Spezia 3°.

Sudtirol-Reggiana 2-0: Phyttia e Pietrangeli danno agli altoatesini successo e tre punti di platino grazie ai quali vanno a 25 e accorciano le distanze da posizioni più tranquille e andando a -3 proprio dagli emiliani sconfitti oggi.

Bari-Frosinone 2-1: che si facciano o no i playoff non si sa, ma in caso i pugliesi potrebbero esserci essendo ora sesti con 33 punti grazie ai gol odierni di Favilli (rigore) e Bonfanti. I laziali, inutilmente in gol con Kvernadze in pieno recupero, restano penultimi con 21 perdendo contatto con le altre.