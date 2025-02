Serie A: Torino – Genoa, Probabili Formazioni e pronostico partita

Mentre la stagione di Serie A raggiunge il giro di boa, Torino e Genoa si preparano ad affrontarsi in una battaglia di metà classifica molto combattuta allo Stadio Olimpico Grande Torino sabato sera. Con un solo punto a separare le due squadre in classifica, questa partita potrebbe rivelarsi fondamentale per determinare le loro posizioni finali in campionato.

Il Torino, attualmente all’11° posto, ha mostrato un’impressionante resilienza nelle ultime settimane. I Granata sono imbattuti nelle ultime sei partite di campionato, anche se cinque di questi risultati sono stati pareggi. La loro ultima uscita li ha visti tenere testa all’Atalanta, in grande forma, con un pareggio 1-1 a Bergamo, dove il pareggio di Guillermo Maripan e una cruciale parata su rigore del portiere Vanja Milinkovic-Savic hanno assicurato un prezioso punto.

Il Genoa, sotto la guida dell’ex centrocampista dell’Arsenal e della Francia Patrick Vieira, si trova al 12° posto, appena un punto dietro i padroni di casa. Il Grifone ha mostrato una forma equilibrata nelle ultime nove partite di Serie A, registrando tre vittorie, tre pareggi e tre sconfitte. Tuttavia, arriva a questa partita reduce da una sconfitta per 2-1 contro la Fiorentina, dove l’ex stella del Genoa Albert Gudmundsson ha segnato il gol della vittoria contro la sua vecchia squadra.

L’andamento storico degli scontri diretti favorisce nettamente il Torino, soprattutto quando gioca in casa. I Granata hanno vinto 26 e perso solo una delle ultime 40 partite casalinghe contro il Genoa in Serie A. Tuttavia, i recenti incontri tra le due squadre sono stati molto combattuti, con la partita di andata di dicembre che si è conclusa con un pareggio a reti inviolate.

La partita si deciderà probabilmente a centrocampo, dove il duo del Torino Ricci e Tameze affronterà l’unità a tre del Genoa. La capacità dei padroni di casa di controllare il possesso palla e creare occasioni per i loro attaccanti potrebbe essere cruciale.

In difesa, l’impressionante serie di clean sheet casalinghi del Torino sarà messa alla prova contro un Genoa che ha mostrato miglioramenti sotto la guida di Vieira. La battaglia tra la coppia di difensori centrali del Torino Maripan e Coco contro Pinamonti del Genoa potrebbe essere particolarmente interessante.

Notizie sulle squadre

L’allenatore del Torino Paolo Vanoli ha rafforzato la sua squadra durante la finestra di mercato di gennaio, con i nuovi acquisti Cesare Casadei, Eljif Elmas e l’ex capitano della Fiorentina Cristiano Biraghi tutti in lizza per partecipare. Tuttavia, i padroni di casa dovranno fare a meno degli assenti di lungo corso Perr Schuurs e Duvan Zapata, mentre Alieu Njie ha recentemente subito un intervento chirurgico a un grave infortunio alla gamba.

Vanoli dovrebbe schierare una formazione 4-2-3-1, con il capocannoniere Che Adams in testa al reparto offensivo. Alle sue spalle, il trio creativo composto da Lazaro, Vlasic e Karamoh cercherà di fornire l’impeto offensivo. In porta, Vanja Milinkovic-Savic, che ha effettuato il maggior numero di parate (86) in Serie A in questa stagione, sarà fondamentale per gli sforzi difensivi del Torino.

Il Genoa, nel frattempo, ha avuto una finestra di mercato relativamente tranquilla, con Jean Onana e Sebastian Otoa che si sono uniti alla squadra. Tuttavia, Patrick Vieira dovrà fare i conti con diverse assenze. Maxwell Cornet è escluso per un problema alla coscia, Ruslan Malinovskyi è infortunato e Koni De Winter è squalificato. Mattia Bani rimane in dubbio, costringendo potenzialmente Vieira a rimescolare la sua linea difensiva.

I visitatori dovrebbero schierarsi con una formazione 4-3-3, con Andrea Pinamonti a guidare l’attacco. Il trio di centrocampo composto da Frendrup, Badelj e Thorsby sarà fondamentale per controllare il ritmo della partita e fornire supporto sia alla difesa che all’attacco.

Probabili formazioni iniziali

Torino: Milinkovic-Savic; Pedersen, Maripan, Coco, Sosa; Ricci, Tameze; Lazaro, Vlasic, Karamoh; Adam

Genoa: Leali; Sabelli, Bani, Vasquez, Martin; Frendrup, Badelj, Thorsby; Zanoli, Miretti; Pinamonti

Pronostico partita

Considerando il forte record casalingo del Torino e la recente serie di imbattibilità, uniti alla migliore forma esterna del Genoa sotto la guida di Vieira, questa partita si preannuncia molto combattuta. Entrambe le squadre hanno mostrato solidità difensiva nelle ultime settimane, il che potrebbe portare a un incontro con poche reti.

Pronostico: Torino 1-1 Genoa