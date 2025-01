Inter 3-1 Empoli: La magia di Lautaro Martinez spiana la strada [Video Gol e Highlihts]

L’Inter ha avuto bisogno di un momento di pura magia di Lautaro Martinez per sbloccare il risultato, finendo per battere l’Empoli 3-1 con reti di Denzel Dumfries e Marcus Thuram.

I nerazzurri avevano iniziato il 2025 con qualche difficoltà, perdendo la Supercoppa Italiana contro il Milan dopo essere stati in vantaggio 2-0 e poi pareggiando 2-2 contro il Bologna nel recupero di metà settimana in Serie A. Marcus Thuram e Francesco Acerbi non erano ancora al 100%, mentre Hakan Calhanoglu, Joaquin Correa e Yann Bisseck erano indisponibili, e l’allenatore Simone Inzaghi scontava una squalifica. L’Empoli, con un solo punto nelle ultime cinque giornate, si è presentato a San Siro privo di Tino Anjorin, Pietro Pellegri, Ola Solbakken, Saba Sazonov, Tyronne Ebuehi e Nicolas Haas.

🎩 Lautaro Martinez s’inventa l’1-0 con un siluro dalla distanza!!! 😳#InterEmpoli pic.twitter.com/9IJjmI8n21 — Lega Serie A (@SerieA) January 19, 2025

Il racconto della partita

Devis Vasquez, tornato in porta, si è subito distinto con un’eccezionale parata a mano singola dopo 14 minuti, negando il gol a Lautaro Martinez che aveva tentato una spettacolare rovesciata da distanza ravvicinata.

Martinez ha poi colpito il palo su un tiro al volo, sebbene ci potesse essere un sospetto di fallo di mano sul rimbalzo imprevedibile del pallone lanciato da Kristjan Asllani.

Nicolò Barella ha tentato due conclusioni al volo dal limite dell’area senza successo, mentre Alberto Grassi ha impedito a Dumfries di servire Asllani con un passaggio decisivo.

Asllani è entrato in area in dribbling ma è caduto dopo un contatto con Mattia De Sciglio; l’arbitro ha lasciato correre.

Quando l’Inter sembrava faticare a trovare il vantaggio, Lautaro Martinez ha sfoderato una magia: un destro a giro improvviso da lunga distanza che si è insaccato nell’angolo alto, nonostante Vasquez abbia sfiorato il pallone.

Poco dopo, un altro tentativo di Martinez è stato troppo centrale, mentre Youssouf Maleh ha visto il suo tiro deviato sull’esterno della rete dopo aver intercettato un passaggio errato di Yann Sommer.

Secondo tempo: dominio nerazzurro e qualche brivido

Denzel Dumfries ha chiuso il risultato con un colpo di testa poderoso su calcio d’angolo battuto da Asllani, continuando il suo ottimo momento sotto porta.

L’Empoli, però, non si è arreso e l’attaccante Sebastiano Esposito, in prestito dall’Inter, ha riaperto il match controllando un cross teso di Liam Henderson, superando Stefan de Vrij e segnando con un tiro preciso da pochi metri.

Dopo che l’Empoli ha sprecato una punizione, l’Inter ha colpito in contropiede: Marko Arnautovic ha eluso il fuorigioco e ha generosamente servito Marcus Thuram per il terzo gol.

Nei minuti di recupero, Carlos Augusto ha sfiorato il quarto gol di testa su un cross di Barella, ma la palla è terminata a lato.

Video Gol e Highlights

Conclusione

Una vittoria importante per l’Inter, che riprende fiducia e consolida la sua posizione in classifica, mentre l’Empoli resta impantanato nelle zone basse.