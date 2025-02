Serie A | Empoli vs Milan: Pronostico e Probabili Formazioni

Mentre la stagione di Serie A entra in una fase cruciale, l’Empoli si prepara ad ospitare l’AC Milan allo Stadio Carlo Castellani sabato sera. Questa partita ha implicazioni significative per entrambe le squadre, con il Milan che cerca di riaccendere le proprie aspirazioni ai primi quattro posti e l’Empoli che lotta per evitare la retrocessione.

L’AC Milan arriva a questa partita reduce da un buon percorso in coppa, avendo conquistato un posto nelle semifinali di Coppa Italia con una vittoria per 3-1 sulla Roma. Tuttavia, la loro forma in campionato è stata incostante, lasciandoli all’8° posto e faticando a tenere il passo con le posizioni di qualificazione alla Champions League. Il recente pareggio 1-1 contro i rivali dell’Inter Milan nel Derby della Madonnina ha evidenziato il loro spirito competitivo, ma ha anche sottolineato il divario che devono colmare in classifica.

L’Empoli, d’altra parte, si trova in una posizione precaria, appena un punto sopra la zona retrocessione. Gli Azzurri hanno subito un inizio di 2025 difficile, rimanendo senza vittorie e subendo una pesante sconfitta per 4-1 contro la Juventus nella loro ultima partita. La loro forma casalinga è stata particolarmente preoccupante, con una sola vittoria in campionato al Castellani in tutta la stagione.

Lo storico degli scontri diretti favorisce nettamente l’AC Milan. L’Empoli non è riuscito a segnare nelle ultime quattro sfide con i rossoneri e ha perso sette degli ultimi otto incontri. Inoltre, l’Empoli non ha mai registrato una vittoria nella massima serie contro il Milan allo Stadio Castellani in 32 tentativi, il che si aggiunge alla sfida che deve affrontare questo fine settimana.

Notizie sulle squadre

L’allenatore dell’AC Milan Sergio Conceicao ha diverse decisioni da prendere riguardo alla sua formazione. I nuovi acquisti Joao Felix e Santiago Gimenez hanno fatto il loro debutto dalla panchina con impatto nella vittoria in coppa e potrebbero essere in lizza per ruoli più sostanziali. Gimenez, in particolare, arriva con un impressionante record di gol dai suoi tempi al Feyenoord e competerà con Tammy Abraham per la posizione di attaccante titolare.

I rossoneri dovranno fare a meno del trio infortunato Ruben Loftus-Cheek, Emerson Royal e Alessandro Florenzi, ma i recenti acquisti Riccardo Sottil e Warren Bondo sono disponibili per la selezione. Con un cruciale playoff di Champions League all’orizzonte, Conceicao potrebbe optare per un po’ di rotazione per mantenere la sua squadra fresca.

L’Empoli deve affrontare significative preoccupazioni per infortuni, con Ola Solbakken, Pietro Pellegri, Nicolas Haas, Saba Sazonov e Tyronne Ebuehi tutti indisponibili. Tino Anjorin, Jacopo Fazzini e Ardian Ismajli sono sottoposti a test di idoneità fisica, mentre Youssef Maleh è squalificato dopo il suo cartellino rosso contro la Juventus. Sul fronte positivo, Mattia Viti è tornato ad allenarsi e potrebbe rafforzare la difesa.

La squadra di casa probabilmente si affiderà alla coppia composta da Sebastiano Esposito e Lorenzo Colombo in attacco. Colombo, in prestito dal Milan, ha segnato cinque gol in questa stagione ed è sul punto di stabilire un nuovo record personale in Serie A.

Probabili formazioni iniziali

Empoli: Vasquez; Goglichidze, Viti, De Sciglio; Gyasi, Henderson, Grassi, Cacace, Pezzella; Esposito, Colombo

Milan: Maignan; Walker, Tomori, Pavlovic, Hernandez; Musah, Fofana, Reijnders; Pulisic, Gimenez, Leao

Pronostico partita

Data la superiorità qualitativa dell’AC Milan e le difficoltà dell’Empoli in casa, i visitatori sono favoriti per ottenere una vittoria. La tendenza del Milan a migliorare nella seconda metà delle partite in questa stagione potrebbe essere un fattore decisivo. Mentre l’Empoli potrebbe opporre una resistenza iniziale, la potenza di fuoco e la profondità dell’attacco del Milan dovrebbero alla fine rivelarsi troppo per i padroni di casa.

Pronostico: Empoli 0-2 AC Milan