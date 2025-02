Serie A | Bologna - Torino

Con la corsa alla qualificazione europea che si fa sempre più intensa in Serie A, il Bologna ospita il Torino allo Stadio Dall’Ara venerdì sera in un match che potrebbe avere implicazioni significative per le ambizioni di entrambe le squadre. I Rossoblu, attualmente imbattuti da nove partite, puntano a consolidare la loro posizione nella parte alta della classifica e a spingere per un ambito posto in Europa. Nel frattempo, il Torino mira a proseguire la propria striscia positiva nel 2025 e a scalare la classifica.

La squadra di Vincenzo Italiano è stata una delle sorprese di questa stagione di Serie A. Il loro rendimento recente è stato particolarmente impressionante, con una striscia di nove partite senza sconfitte in tutte le competizioni. Questo filotto include sei gare di campionato senza perdere, portandoli all’ottavo posto, a pari punti con il Milan e appena dietro a Fiorentina e Juventus nella corsa alla qualificazione europea.

I Rossoblu hanno costruito il loro successo soprattutto grazie al rendimento casalingo, avendo perso solo una partita in Serie A al Dall’Ara. Questo rappresenta un punto a favore contro il Torino, soprattutto considerando il recente bilancio degli scontri diretti. Il Bologna ha vinto tre delle ultime cinque sfide, inclusa la vittoria per 2-0 in trasferta a dicembre.

Anche se in classifica si trovano più in basso rispetto ai loro avversari, il Torino ha dimostrato grande resilienza nelle ultime settimane. Sotto la guida di Paolo Vanoli, i Granata sono imbattuti nel 2025, anche se con una sola vittoria dall’inizio dell’anno. La tendenza ai pareggi è stata evidente, con sei delle ultime sette partite concluse in parità, il numero più alto tra i cinque maggiori campionati europei dalla pausa natalizia.

Nonostante le difficoltà nel trovare la vittoria, il Torino si è allontanato dalla zona retrocessione e ora punta a un piazzamento nella parte alta della classifica. Una vittoria al Dall’Ara li porterebbe momentaneamente al decimo posto, un miglioramento significativo rispetto alla posizione di metà stagione.

Situazione delle squadre

Il Bologna ha ricevuto una buona notizia con il ritorno in gruppo di Riccardo Orsolini, recuperato da un infortunio alla coscia. Il suo possibile inserimento nell’undici titolare potrebbe fornire la creatività necessaria per scardinare la difesa del Torino. Il tecnico Italiano deve ancora decidere chi schierare in attacco, con Santiago Castro e Thijs Dallinga in lizza per il ruolo di punta in un possibile schieramento a quattro uomini.

L’ultimo acquisto, Davide Calabria, arrivato dal Milan, aggiunge profondità alla difesa, con l’ex capitano rossonero che si gioca il posto da titolare con Emil Holm e Lorenzo De Silvestri.

Per quanto riguarda il Torino, sarà assente per squalifica Samuele Ricci, il che potrebbe dare l’opportunità al nuovo acquisto Cesare Casadei di partire dal primo minuto. L’assenza di Adrien Tameze per infortunio complica ulteriormente le scelte di Vanoli a centrocampo. Gli indisponibili di lungo corso Perr Schuurs, Duvan Zapata e Alieu Njie rimangono fuori dai convocati.

Probabili formazioni

Bologna: Skorupski; Calabria, Beukema, Lucumi, Miranda; Freuler, Moro; Orsolini, Dominguez, Ndoye; Castro

Torino: Milinkovic-Savic; Pedersen, Maripan, Coco, Sosa; Casadei, Linetty; Lazaro, Vlasic, Karamoh; Adams

Previsione del match

Considerando l’ottimo rendimento casalingo del Bologna e il buon momento di forma, i Rossoblu partono leggermente favoriti. Tuttavia, il Torino ha dimostrato grande solidità e capacità di strappare risultati utili. Entrambe le squadre hanno mostrato una tendenza a partite equilibrate e con pochi gol in questa stagione: il Bologna e il Torino sono le due squadre che hanno giocato più minuti in parità in Serie A (1.326 e 1.370 minuti rispettivamente).

Si prevede un match combattuto con poche occasioni da gol. Il fattore campo e la maggiore qualità offensiva del Bologna potrebbero risultare decisivi, portando a una vittoria di misura per i padroni di casa. Questo risultato prolungherebbe l’imbattibilità del Bologna e complicherebbe le speranze del Torino di scalare la classifica, rafforzando al contempo le ambizioni europee dei Rossoblu.

Pronostico: Bologna 1-0 Torino