Security Token vs Utility Token: Che differenza c’è?

Nel vasto universo delle criptovalute, la distinzione tra Security Token e Utility Token è fondamentale per comprendere la natura di un progetto blockchain, i suoi scopi e le implicazioni normative che comporta. Anche se entrambi sono strumenti digitali basati su blockchain, presentano caratteristiche, funzioni e trattamenti giuridici molto diversi. Vediamo nel dettaglio cosa sono, come si differenziano e quali sono i vantaggi e i rischi associati.

Cosa sono i Security Token

I Security Token sono rappresentazioni digitali di strumenti finanziari tradizionali. Vengono emessi da un’azienda o un ente con lo scopo di raccogliere capitali e sono assimilabili, sotto il profilo normativo, a titoli azionari, obbligazioni o quote di fondi. Acquistando un security token, l’investitore ottiene diritti economici legati all’attività dell’emittente, come dividendi, interessi o partecipazione agli utili.

Caratteristiche principali dei Security Token

Rappresentano asset reali (es. azioni, immobili, debito)

(es. azioni, immobili, debito) Conferiscono diritti patrimoniali e/o di governance

e/o di governance Sono soggetti alle normative finanziarie (es. MiFID II, SEC)

(es. MiFID II, SEC) Vengono emessi tramite STO (Security Token Offering)

Esempio pratico

Immagina un’azienda immobiliare che tokenizza un edificio. Ogni security token rappresenta una quota dell’immobile e dà diritto a ricevere una parte degli affitti. L’emissione è regolata da leggi finanziarie e richiede autorizzazioni specifiche.

Cosa sono i Utility Token

I Utility Token sono token digitali progettati per dare accesso a un prodotto o servizio all’interno di un ecosistema blockchain. Non rappresentano un investimento in senso stretto e non conferiscono diritti finanziari sull’attività del progetto. Sono strumenti pensati per alimentare l’utilizzo della piattaforma in cui vengono impiegati.

Caratteristiche principali dei Utility Token

Utilizzabili per accedere a funzionalità o servizi digitali

o servizi digitali Non sono legati a un guadagno economico garantito

Non sono regolati come strumenti finanziari

Vengono distribuiti tramite ICO (Initial Coin Offering)

Esempio pratico

Un progetto DeFi crea un token utilizzabile per pagare le commissioni all’interno della propria piattaforma di scambio decentralizzato. I token non offrono dividendi né rappresentano quote societarie: servono solo per utilizzare il servizio.

Differenze tra Security Token e Utility Token

Caratteristica Security Token Utility Token Funzione principale Investimento e raccolta fondi Accesso a prodotti o servizi Diritti conferiti Economici (dividendi, profitti) Utilizzo della piattaforma Rischio di regolamentazione Elevato, soggetto a leggi sui titoli Basso, ma con possibili eccezioni Tipo di emissione STO (Security Token Offering) ICO (Initial Coin Offering) Controllo normativo Regolatori finanziari (es. SEC, Consob) Dipende dal paese, spesso non regolato Esempi Token che rappresentano azioni o debiti Token per pagamenti in app o servizi

Implicazioni legali e rischi

Per i Security Token

Essendo considerati strumenti finanziari, i security token devono rispettare rigide normative. Questo garantisce maggiore trasparenza e tutela per gli investitori, ma comporta anche costi elevati per l’emittente e una burocrazia più complessa.

Chi non rispetta queste norme può incorrere in sanzioni gravi. Ad esempio, negli Stati Uniti, molti progetti crypto sono stati perseguiti dalla SEC per aver emesso token considerati security senza autorizzazione.

Per i Utility Token

Molti progetti scelgono di classificare i propri token come utility per evitare vincoli normativi. Tuttavia, se un utility token viene percepito dal mercato come uno strumento d’investimento (speculazione, aspettativa di guadagno), può essere comunque trattato come un security token dalle autorità.

Quale scegliere?

Se sei un investitore alla ricerca di ritorni economici e vuoi partecipare al successo di un’azienda, potresti preferire i security token , ma tieni presente che sono soggetti a normative più rigide.

e vuoi partecipare al successo di un’azienda, potresti preferire i , ma tieni presente che sono soggetti a normative più rigide. Se invece ti interessa usare servizi blockchain, partecipare a progetti decentralizzati o interagire con applicazioni DeFi, allora i utility token fanno al caso tuo.

Entrambe le tipologie di token hanno un ruolo importante nell’ecosistema delle criptovalute. Comprendere le differenze tra Security e Utility Token è fondamentale per investire consapevolmente e non incorrere in problemi legali o in aspettative sbagliate.