Samsung Galaxy Z Fold 7 sarà il pieghevole più sottile di sempre?

Manca poco all’atteso evento Galaxy Unpacked di luglio 2025, e Samsung si prepara a svelare due dei suoi dispositivi più iconici: il Galaxy Z Fold 7 e il Galaxy Z Flip 7. Con una concorrenza sempre più agguerrita, in particolare dalla Cina, l’azienda sudcoreana sembra puntare tutto sull’innovazione del design per riprendersi il primato nel mercato dei dispositivi pieghevoli.

Z Fold 7: il protagonista assoluto dell’evento

Le ultime indiscrezioni trapelate da file CAD confermano ciò che si vociferava da mesi: il Galaxy Z Fold 7 potrebbe diventare il pieghevole più sottile mai realizzato. Le nuove misurazioni parlano chiaro:

Spessore da chiuso : circa 9 mm

: circa Spessore da aperto : solo 4,54 mm

: solo Dimensioni generali: 158,43 x 143,14 x 4,54 mm

Questo renderebbe lo Z Fold 7 più sottile di 0,1 mm rispetto all’attuale record del settore, detenuto dall’Oppo Find N5. Inoltre, i bordi interni sarebbero ridotti a soli 1 mm, quasi invisibili all’occhio, garantendo un’esperienza visiva più immersiva e un profilo ancora più raffinato.

Un simile risultato rappresenterebbe un enorme balzo in avanti per l’estetica e la portabilità dei dispositivi foldable, e potrebbe essere la chiave per riportare Samsung al centro della scena innovativa dopo i passi in avanti fatti da concorrenti come Honor, Xiaomi e Huawei.

Z Flip 7: migliorie più contenute ma mirate

Sul fronte del Galaxy Z Flip 7, Samsung sembrerebbe invece puntare su aggiornamenti incrementali, mantenendo quasi inalterato lo spessore rispetto alla generazione precedente:

Spessore da aperto : 6,94 mm

: Spessore da chiuso (incluso il bump della fotocamera) : 9,17 mm

: Dimensioni: 166,61 x 75,23 x 6,94 mm

Questo suggerisce che l’attenzione progettuale principale quest’anno sia rivolta alla serie Fold, lasciando al Flip un ruolo di continuità, ideale per chi cerca uno smartphone compatto ma iconico nel design.

Cosa aspettarsi da Galaxy Unpacked 2025

Con questi nuovi leak, l’attesa per il Galaxy Unpacked sale alle stelle. Samsung potrebbe aver perfezionato l’arte del pieghevole, puntando non solo su potenza e funzionalità, ma anche su una forma ultrasottile che ridefinisce lo standard del settore.

Tra le possibili novità in arrivo:

Schermi interni ed esterni più luminosi e resistenti

Cerniere più robuste e sottili

Nuove funzionalità software ottimizzate per il multitasking

Miglioramenti nelle fotocamere e nella durata della batteria

Tuttavia, restano ancora molti dettagli da svelare. Il prezzo, le colorazioni ufficiali e le configurazioni hardware saranno tra i punti più attesi del keynote di luglio.