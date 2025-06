Sampdoria – Salernitana Play Out Serie B dove vederla in Diretta Tv e Streaming

Dove vedere Sampdoria – Salernitana Play Out di andata di Serie B in programma domenica 15 Giugno alle ore 20:30 a Marassi.

Un lunghissimo mese senza giocare tra ricorsi, controricorsi, polemiche e la paura di retrocedere in Lega Pro. Alla fine lo spareggio per non retrocedere vedrà di fronte la Sampdoria di Evani e la Salernitana di Marino questa sera alle 20:30 a Marassi nel match di Andata del Play Out davanti a 30.000 spettatori.

Quello di questa sera sarà l’ultimo atto del calcio professionistico italiano per la stagione 2024-25: il playout di Serie B tra Sampdoria e Salernitana chiude la stagione del campionato cadetto ricca di polemiche e colpi di scena dopo la sentenza che ha retrocesso il Brescia in C che ha costretto la Lega a far slittare lo spareggio per non retrocedere

Con la penalizzazione e conseguente retrocessione del Brescia, per la Sampdoria arriva un insperato ultimo treno per la permanenza in Serie B.

I blucerchiati però hanno un solo risultato per la permanenza nella serie cadetta ossia uscire dal doppio confronto con un gol segnato in più rispetto alla Salernitana.

A parità di reti segnate in Serie B resteranno i campani per la miglior classifica ottenuta nel campionato.

La Sampdoria nell’ultima sfida giocata contro la Salernitana al Ferraris il 9 maggio scorso ha vinto per 1 a 0 e ha messo in campo una delle migliori prestazioni stagionali.

I blucerchiati, nonostante l’arrivo alla guida tecnica dei due protagonisti dello Scudetto 1991, Evani e Lombardo non sono riusciti ad evitare la prima retrocessione in terza serie in 79 anni di storia, sopraggiunta nell’ultima giornata contro la Juve Stabia dove hanno chiuso il match in parità.

La Salernitana già sicura dello spareggio dopo la partita conclusiva della stagione di Serie B si ritrovano una nuova avversaria per il duplice confronto salvezza ma avrà comunque a disposizione due risultati per salvarsi.

Dove vedere Sampdoria – Salernitana in Diretta Tv e Streaming:

Sampdoria-Salernitana Play Out di Serie B in programma domenica 15 Giugno alle ore 20:30 a Marassi sarà trasmessa in diretta tv in esclusiva su Dazn, visibile quindi smart tv, pc, smartphone e tablet.

Probabili Formazioni di Sampdoria – Salernitana:

Evani manda in campo la sua Sampdoria con il 3-5-2 con Cragno in porta e linea difensiva a 3 formata da Riccio, Ferrari e Veroli. A centrocampo c’è Meulensteen in cabina di regia affiancato da Yepes e Benedetti. Sulla fascia destra c’è Depaoli e a sinistra Ioannou. La coppia d’attacco sarà formata da Sibilli e Coda.

Marino manda in campo la sua Salernitana con il 3-5-1-1 con Christensen tra i pali, Ruggeri, Ferrari e Lochosvili in difesa, Ghiglione, Amatucci, Hrustric, Corazza e Zuccon a centrocampo, Soriano a supporto di Simy in attacco.

Sampdoria (3-5-2): Cragno; Riccio, Ferrari, Veroli; Depaoli, Yepes, Meulensteen, Benedetti, Ioannou; Sibilli; Coda. All. Evani

Salernitana (3-4-2-1): Christensen; Ruggeri, Ferrari, Lochoshvili; Ghiglione, Amatucci, Caligara, Corazza; Tongya, Hrustic; Simy. All. Marino

Arbitro: Aureliano di Bologna. Assistenti: Passeri di Gubbio e Costanzo di Orvieto. Quarto ufficiale: La Penna di Roma 1. VAR: Fabbri di Ravenna. AVAR: Abisso di Palermo.