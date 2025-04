Roma vs Juventus: Scontro da Champions! Pronostico 06-04-2025

🔥 Il nostro consiglio principale: Vittoria Roma

La Roma ha vinto sette partite consecutive in Serie A.

Il match tra Roma e Juventus si giocherà domenica 6 aprile, in una sfida chiave per la qualificazione alla Champions League.

La Juventus arriva all’incontro al quinto posto con 55 punti, mentre la Roma è sesta con 52 punti.

Una vittoria della Juventus potrebbe proiettarla tra le prime quattro, a condizione che il Bologna non vinca contro il Napoli lunedì sera.

potrebbe proiettarla tra le prime quattro, a condizione che il Bologna non vinca contro il Napoli lunedì sera. Una vittoria della Roma invece le permetterebbe di superare la Juventus e salire al quinto posto.

🔍 Pronostico Roma vs Juventus: la Roma di Ranieri vuole continuare la corsa

📊 Statistiche chiave

La Roma ha vinto le ultime 5 partite casalinghe in tutte le competizioni.

in tutte le competizioni. La Juventus ha perso 2 delle ultime 3 partite di Serie A .

. In entrambe le sconfitte recenti, la Juve non ha segnato nemmeno un gol.

✅ Pronostico risultato esatto: Roma 2-0 Juventus

Claudio Ranieri ha dato nuova linfa alla Roma e ci aspettiamo che continui il momento positivo, approfittando di una Juventus in calo di fiducia. Le pesanti sconfitte subite restano nella mente dei tifosi, e anche nella vittoria con il Genoa i bianconeri non hanno convinto.

📈 Quote e probabilità di vittoria

Esito Quota Probabilità Roma (casa) 29/20 (2.45) 40,8% Pareggio 21/10 (3.10) 32,3% Juventus (trasferta) 2/1 (3.00) 33,3%

Quote da Ladbrokes – soggette a variazioni

Le quote indicano un leggero favore per la Roma, ma i bookmakers non la considerano ancora una netta favorita nonostante il grande momento.

🔁 Precedenti recenti: Partite a basso punteggio

Le ultime 5 sfide tra Roma e Juventus sono sempre terminate con meno di 2,5 gol. Tuttavia, con Ranieri in panchina, questo trend potrebbe cambiare.

Ultimi confronti diretti:

Data Partita Risultato 01/09/24 Juventus vs Roma 0-0 05/05/24 Roma vs Juventus 1-1 30/12/23 Juventus vs Roma 1-0 05/03/23 Roma vs Juventus 1-0 27/08/22 Juventus vs Roma 1-1

🟥 Roma – Anteprima: Il canto del cigno di Ranieri

Quando Claudio Ranieri ha preso in mano la Roma per la terza volta, la squadra era più vicina alla zona retrocessione che alla zona Champions. Ora, a 73 anni, ha completamente ribaltato la stagione. A fine campionato si sposterà in un ruolo dirigenziale, ma sta lasciando il segno.

Probabile formazione Roma:

Svilar (P); Mancini, Hummels, Ndicka; Celik, Kone, Paredes, Angelino; Soule, Pellegrini; Dovbyk

Ultime partite Roma:

Lecce 0-1 Roma ✅

Cagliari 0-1 Roma ✅

Athletic Bilbao 3-1 Roma ❌

Empoli 0-1 Roma ✅

Athletic Bilbao 1-2 Roma ✅

⚫ Juventus – Anteprima: Una squadra imprevedibile

La Juventus è un’incognita. Le pesanti sconfitte contro Atalanta e Fiorentina hanno messo in discussione la leadership di Thiago Motta. Per restare sulla panchina, potrebbe essere necessario conquistare un posto in Champions League.

Probabile formazione Juventus:

Di Gregorio (P); Kalulu, Veiga, Kelly, Gonzalez; Thuram, Locatelli, McKennie; Koopmeiners, Yildiz; Vlahovic

Ultime partite Juventus:

Genoa 0-1 Juventus ✅

Fiorentina 3-0 Juventus ❌

Atalanta 4-0 Juventus ❌

Verona 0-2 Juventus ✅

Empoli 1 (4) – 1 (2) Juventus ❌ (Coppa Italia)

⭐ Giocatore da tenere d’occhio: Artem Dovbyk

L’attaccante ucraino sta trascinando la Roma nella fase più calda della stagione, ed è uno dei protagonisti da tenere d’occhio in questa sfida cruciale.