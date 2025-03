Roma vs. Athletic Bilbao – Anteprima, Notizie, Formazioni e Pronostico

Dopo aver superato un playoff combattuto per raggiungere gli ottavi di finale di Europa League, la Roma ospiterà l’Athletic Bilbao giovedì, per la gara d’andata di un confronto avvincente allo Stadio Olimpico. Il match segna il secondo incontro tra le due squadre in questa edizione del torneo, dopo il pareggio per 1-1 nella fase a gironi di settembre.

Perché la Roma Può Vincere

La Roma arriva a questa sfida con una solida striscia di risultati positivi. I giallorossi sono imbattuti nelle ultime 11 partite di Serie A e hanno vinto sette delle ultime dieci gare casalinghe in tutte le competizioni. Inoltre, la squadra di Claudio Ranieri ha segnato almeno due gol in 12 delle ultime 20 partite, dimostrando grande efficacia offensiva.

Anche dal punto di vista statistico, la Roma si presenta con numeri incoraggianti: nelle ultime 10 partite di campionato ha registrato una media di 1.9 gol a partita su 13.8 tentativi, con 5.2 tiri in porta e una percentuale di possesso palla del 51%. Mile Svilar ha mantenuto la porta inviolata in quattro occasioni, mentre Artem Dovbyk e Alexis Saelemaekers sono i migliori marcatori con quattro reti a testa.

La vittoria recente per 2-1 contro il Como ha ulteriormente rafforzato la fiducia della squadra, con Dovbyk e Saelemaekers ancora protagonisti in fase realizzativa.

Guarda La partita in diretta su Sky

⚽ Guarda in diretta ROMA 🟡🔴 – ATLÉTICO BILBAO 🔴⚪

Gli ottavi di finale regalano una sfida imperdibile tra due grandi squadre! 🏆

✨ Con solo 9€ per 30 giorni, accedi a Sky, Netflix e Paramount+ senza parabola né installazione! 🚀

Forma delle Squadre

Forma della Roma in Europa League:

⬛ Pareggio

✅ Vittoria

❌ Sconfitta

✅ Vittoria

⬛ Pareggio

✅ Vittoria

Forma della Roma in tutte le competizioni:

✅ Vittoria

⬛ Pareggio

✅ Vittoria

✅ Vittoria

✅ Vittoria

✅ Vittoria

Forma dell’Athletic Bilbao in Europa League:

✅ Vittoria

✅ Vittoria

✅ Vittoria

✅ Vittoria

❌ Sconfitta

✅ Vittoria

Forma dell’Athletic Bilbao in tutte le competizioni:

✅ Vittoria

⬛ Pareggio

✅ Vittoria

⬛ Pareggio

✅ Vittoria

❌ Sconfitta

Anche l’Athletic Club sta vivendo un buon momento di forma, avendo vinto cinque delle ultime dieci partite di campionato con una media di due gol segnati a partita. Tuttavia, il recente ko per 1-0 contro l’Atlético Madrid ha evidenziato alcune difficoltà contro squadre di alto livello.

Ultimi Confronti e Statistiche

L’ultimo scontro diretto tra Roma e Athletic Bilbao si è concluso sull’1-1 allo Stadio Olimpico durante la fase a gironi. In Europa League, la Roma ha battuto il Porto 3-2 agli spareggi, mentre il Bilbao ha superato il Viktoria Plzen 3-1.

Dal punto di vista individuale, Oihan Sancet è il miglior marcatore dell’Athletic nelle ultime dieci partite con sei reti, seguito da Iñaki Williams, Gorka Guruzeta, Nico Williams e Aitor Paredes con due gol ciascuno. Iñaki Williams è anche il miglior assist-man con cinque passaggi vincenti.

Probabili Formazioni

Roma (3-4-2-1):

Svilar; Celik, Mancini, Ndicka; Saelemaekers, Kone, Cristante, Angelino; Dybala, Pellegrini; Dovbyk

Athletic Bilbao (4-2-3-1):

Simon; De Marcos, Vivian, Paredes, Yuri; Vesga, Jauregizar; I. Williams, Gomez, N. Williams; Sannadi

Ranieri potrebbe optare per Dovbyk titolare al posto di Shomurodov, mentre la presenza di Paulo Dybala dal primo minuto è ancora in dubbio. In caso di turnover, Matias Soulé, Niccolò Pisilli e Tommaso Baldanzi potrebbero avere spazio sulla trequarti.

L’Athletic Club recupera Oihan Sancet, mentre Alvaro Djalo rimane indisponibile per infortunio. In attacco, i fratelli Iñaki e Nico Williams guideranno l’offensiva basca.

Pronostico Roma vs. Athletic Bilbao

La Roma parte favorita, avendo perso solo due delle ultime 38 partite casalinghe in Europa e vincendone 27. Tuttavia, l’Athletic ha dimostrato di essere una squadra solida e in grado di colpire anche in trasferta. Il nostro pronostico per questo match è un pareggio per 1-1, con la Roma che potrebbe comunque avere un leggero vantaggio in vista del ritorno.

Chi volesse puntare sulla vittoria della Roma può trovare una quota interessante di 2.30. Per i più audaci, esiste l’opzione di scommettere sulla Roma con Handicap Asiatico, aumentando le potenziali vincite in caso di vittoria con almeno due gol di scarto.