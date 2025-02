Roma chiama, Gasperini risponde: il futuro giallorosso parte da un messaggio

Roma è già entrata in contatto con l’allenatore dell’Atalanta, Gian Piero Gasperini, per sondare la sua disponibilità in vista dell’estate. Secondo le indiscrezioni emerse mercoledì, Claudio Ranieri avrebbe già parlato con il suo potenziale successore tramite messaggio di testo.

La Roma è alla ricerca di un allenatore stabile per la stagione 2025-26. Ranieri sta attualmente ricoprendo il ruolo di tecnico ad interim e, al termine della stagione 2024-25, passerà a un incarico dirigenziale allo Stadio Olimpico. Oltre agli impegni sul campo, scegliere il suo successore è una delle sue priorità principali.

Gasperini favorito per la panchina della Roma

L’allenatore dell’Atalanta, Gasperini, sta emergendo come uno dei principali candidati per la panchina della Roma in estate. Il 67enne è alla guida della Dea da quasi nove stagioni e, nonostante il trionfo in Europa League nella scorsa stagione e la lotta per il titolo di Serie A in corso, il suo ciclo a Bergamo potrebbe giungere al termine.

Perché Gasperini potrebbe lasciare l’Atalanta per la Roma

Uno dei motivi per cui Gasperini potrebbe lasciare l’Atalanta è il recente screzio con l’attuale Calciatore Africano dell’Anno, Ademola Lookman, che ha causato una lieve frattura nei rapporti con la proprietà del club.

La relazione tra Gasperini e Lookman era già delicata dall’estate, ma la situazione è degenerata quando l’allenatore ha definito il suo giocatore “uno dei peggiori rigoristi che abbia mai visto”, dopo l’eliminazione dell’Atalanta dalla Champions League la scorsa settimana.

Lookman ha risposto con una dichiarazione in cui ha definito i commenti del suo allenatore “offensivi e profondamente irrispettosi”, dimostrando il proprio valore in campo con una doppietta nella vittoria per 5-0 sull’Empoli in Serie A nel weekend.

Il botta e risposta tra allenatore e giocatore non è stato apprezzato dalla dirigenza dell’Atalanta, che considera Lookman un elemento chiave sia sul campo che per l’identità del club, soprattutto a livello internazionale.

Gasperini accostato alla Roma dopo il messaggio di Ranieri

Gasperini ha già confermato di non voler firmare un nuovo contratto con l’Atalanta. Il suo attuale accordo scadrà nell’estate 2026, ma ha recentemente lasciato intendere che potrebbe lasciare già al termine di questa stagione.

Anche il CEO dell’Atalanta, Luca Percassi, ha confermato che il club non ostacolerà un’eventuale partenza di Gasperini a fine stagione.

Secondo le indiscrezioni emerse nei giorni scorsi, la Roma ha già sondato la disponibilità di Gasperini per un possibile incarico allo Stadio Olimpico a partire dall’estate.

Le notizie di mercoledì riportate da Calciomercato.com aggiungono che Ranieri ha contattato Gasperini tramite messaggio di testo.

Secondo il report, Ranieri ha “molto rispetto” per Gasperini e il contatto tra i due ha aiutato l’attuale tecnico della Roma a comprendere meglio le intenzioni del suo collega in vista dell’estate.