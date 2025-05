Risultato Udinese- Fiorentina 2-3: video gol e highlights partita

Nell’ultima giornata del campionato di Serie A 2024/2025, la Fiorentina compie una rimonta entusiasmante alla Dacia Arena di Udine, battendo per 3-2 l’Udinese e conquistando l’accesso alla prossima UEFA Conference League. Una partita ricca di emozioni e colpi di scena, decisa nei minuti finali e con un peso enorme sulla classifica.

Il primo tempo: Udinese concreta, Fiorentina spenta

L’Udinese, già salva e senza particolari pressioni, parte con grande determinazione e passa in vantaggio nel primo tempo grazie alla rete di Lazar Samardžić, abile a infilare il portiere con una conclusione dal limite. I friulani, sulle ali dell’entusiasmo, raddoppiano poco dopo con un’azione in velocità finalizzata da Lorenzo Lucca, che insacca di testa portando il punteggio sul 2-0.

La Fiorentina appare disorientata, con poche idee offensive e molti errori in fase di impostazione. I viola chiudono la prima frazione sotto di due reti e con le speranze europee che sembrano compromesse.

La ripresa: reazione viola e rimonta capolavoro

Nel secondo tempo la Fiorentina cambia completamente volto. Il tecnico Italiano opta per alcuni cambi decisivi, tra cui l’ingresso di Brekalo e Belotti, che danno nuova linfa alla manovra offensiva. Al 54’, proprio Josip Brekalo accorcia le distanze con un bel tiro a giro che si insacca all’angolino.

La squadra viola cresce minuto dopo minuto, spinta dal bisogno disperato di vittoria. All’80’, arriva il gol del pareggio con Giacomo Bonaventura, che sfrutta una mischia in area per battere Okoye da pochi passi. Il pareggio non basta: la Fiorentina ha bisogno dei tre punti per scavalcare la Lazio e assicurarsi l’Europa.

E così, al 93’, in pieno recupero, l’episodio che fa esplodere di gioia la panchina viola: Andrea Belotti, imbeccato da un cross teso di Biraghi, anticipa il difensore e insacca di testa il gol del definitivo 2-3. È delirio tra i tifosi toscani.

Con questa vittoria, la Fiorentina chiude il campionato al settimo posto, superando la Lazio all’ultima giornata grazie alla sconfitta dei biancocelesti contro il Lecce. I viola strappano così l’ultimo biglietto disponibile per le competizioni europee. L’Udinese, nonostante la sconfitta, può dirsi soddisfatta per aver disputato un campionato tranquillo e per aver mostrato buon gioco anche contro avversari motivati.

Video gol e highlights completi

Una chiusura di stagione da brividi per la Fiorentina, che dimostra carattere, cuore e ambizione, conquistando un posto in Europa al termine di una partita dalle emozioni forti e dal finale da sogno.