Risultato Torino-Inter 0-2: video gol e highlights partita

Allo Stadio Olimpico Grande Torino, l’Inter conquista tre punti pesantissimi battendo il Torino con il risultato di 2-0, grazie ai gol di Zalewski e Asllani, restando così pienamente in corsa per il titolo.

L’Inter parte forte e sblocca subito la partita

Sotto una pioggia battente che ha condizionato l’intera gara, la squadra di Simone Inzaghi ha mostrato grande solidità e determinazione. I nerazzurri sono passati in vantaggio già al 14′ minuto grazie a una splendida giocata di Nicola Zalewski, che con un destro a giro ha battuto Milinkovic-Savic, portando avanti i suoi con una rete di pregevole fattura.

Poco prima dell’intervallo, l’intensificarsi della pioggia ha reso il campo quasi impraticabile, costringendo l’arbitro a sospendere momentaneamente il match per circa cinque minuti. Ripresa la partita, le squadre sono andate al riposo con l’Inter avanti di una rete.

Ad inizio secondo tempo, l’Inter ha messo il risultato in sicurezza grazie a un calcio di rigore trasformato da Kristjan Asllani al 49′, dopo un fallo subito da Taremi in area granata. Il centrocampista nerazzurro non ha sbagliato dagli undici metri, firmando così il raddoppio che ha chiuso virtualmente la partita.

L’Inter accorcia sul Napoli

Grazie a questo successo, l’Inter sale a 78 punti, portandosi a una sola lunghezza dal Napoli capolista, fermato sul pareggio contro il Genoa. A due giornate dal termine, la corsa Scudetto si fa sempre più avvincente e i nerazzurri possono ancora sperare nel sorpasso finale.

L’Inter tornerà in campo nel prossimo turno contro il Verona, mentre il Torino, fermo a quota 48 punti, affronterà l’Empoli con l’obiettivo di chiudere al meglio la stagione.