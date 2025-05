Risultato Roma-Fiorentina 1-0: video gol e highlights partita

La Roma centra la terza vittoria consecutiva per 1-0 in Serie A battendo la Fiorentina allo Stadio Olimpico, grazie a un gol del solito Artem Dovbyk, che sale così a quota 12 in campionato. La squadra di Claudio Ranieri conferma la propria solidità difensiva e balza temporaneamente al quarto posto, in piena corsa per la qualificazione alla Champions League.

La partita

Match bloccato, molto fisico e giocato su ritmi bassi, con la Roma brava a contenere la Fiorentina con un atteggiamento compatto e disciplinato. L’occasione decisiva arriva da una delle poche vere opportunità create: Dovbyk è lesto a sfruttare un’incertezza difensiva e firmare il vantaggio, poi difeso con ordine grazie anche alle parate fondamentali di Svilar.

I migliori in campo

Roma

Artem Dovbyk 7 : Torna al gol dopo quattro partite a secco. Nonostante sia spesso isolato contro i centrali viola, riesce a concretizzare al momento giusto, dimostrando grande freddezza e senso del gol.

: Torna al gol dopo quattro partite a secco. Nonostante sia spesso isolato contro i centrali viola, riesce a concretizzare al momento giusto, dimostrando grande freddezza e senso del gol. Mile Svilar 7: Ancora una volta decisivo. Le sue parate neutralizzano i tentativi più pericolosi della Fiorentina, soprattutto di Kean, tenendo inviolata la porta per la terza partita consecutiva.

Fiorentina

Moise Kean 6.5 : Lotta da solo contro la difesa romanista, crea qualche grattacapo a Svilar ma senza trovare il gol. È uno dei pochi a provarci davvero.

: Lotta da solo contro la difesa romanista, crea qualche grattacapo a Svilar ma senza trovare il gol. È uno dei pochi a provarci davvero. David De Gea 6.5: Evita un passivo peggiore con almeno due interventi importanti. Tiene a galla la Fiorentina fino alla fine.

I peggiori in campo

Roma

Lorenzo Pellegrini 5.5: Fatica a trovare spazi e a rendersi pericoloso. Spento, esce all’intervallo. Il traffico in mezzo al campo e la fisicità avversaria lo limitano parecchio.

Fiorentina

Nicolò Zaniolo 5.5: Fischiato dai tifosi romanisti, si vede poco e non riesce a legare il gioco né a supportare Kean. Prova opaca, sostituito dopo un’ora.

Le panchine

Claudio Ranieri 6.5 : Sfrutta al massimo il potenziale a disposizione. La Roma gioca con intelligenza e spirito di sacrificio, consolidando una striscia positiva che fino a qualche settimana fa sembrava impensabile.

: Sfrutta al massimo il potenziale a disposizione. La Roma gioca con intelligenza e spirito di sacrificio, consolidando una striscia positiva che fino a qualche settimana fa sembrava impensabile. Raffaele Palladino 5.5: Fiorentina spenta, forse con la testa già alla semifinale di Europa League. Scelte timide e poca incisività offensiva, nonostante la buona volontà di alcuni singoli.

Pagelle complete

Roma:

Svilar 7; Celik 6.5 (77′ Rensch 6), Mancini 6.5, N’Dicka 6.5; Soulé 6.5, Cristante 6.5 (65′ Gourna-Douath 6), Koné 6.5, Pellegrini 5.5 (46′ Pisilli 6), Angelino 6.5; Shomurodov 6.5 (65′ Baldanzi 6.5), Dovbyk 7 (77′ El Shaarawy 6)

Fiorentina:

De Gea 6.5; Comuzzo 6.5, Pablo Marí 6, Pongracic 6 (71′ Beltran 6); Parisi 5.5, Ndour 5.5 (90′ Adli n.g.), Mandragora 6, Richardson 6.5 (71′ Colpani 6), Gosens 5.5 (46′ Fagioli 5.5); Zaniolo 5.5 (61′ Gudmundsson 5.5), Kean 6.5

Situazione in classifica

Con questa vittoria, la Roma aggancia il quarto posto almeno temporaneamente, rilanciando le proprie ambizioni europee. Per la Fiorentina invece uno stop pesante, che rischia di complicare ulteriormente la corsa a un posto in Europa via campionato. Occhi puntati ora sulla sfida di coppa.