Risultato Parma-Napoli 0-0: video gol e highlights partita

Il big match tra Parma e Napoli, giocato il 18 maggio 2025, si è concluso con un pareggio a reti bianche (0-0) che lascia in sospeso la corsa scudetto fino all’ultima giornata del campionato di Serie A. Gli azzurri di Antonio Conte mancano l’occasione per chiudere i giochi in anticipo, mentre il Parma di Cristian Chivu si conferma avversario ostico e ben organizzato.

Dominio territoriale ma zero gol

Parma vs Napoli – Techsporty.com

Il Napoli ha gestito il pallone per lunghi tratti, creando diverse occasioni da gol, ma senza riuscire a superare la difesa emiliana né il portiere Zion Suzuki, protagonista di almeno due interventi decisivi. Il palo colpito da Anguissa nel primo tempo e la punizione velenosa di McTominay parata in tuffo sono stati gli episodi più pericolosi degli ospiti.

Il Parma, invece, ha giocato una gara attenta, cercando di colpire in contropiede, affidandosi alla velocità di Man e alla qualità tecnica di Bernabé. Tuttavia, anche i ducali non sono riusciti a concretizzare, e il match è rimasto bloccato fino al triplice fischio.

Polemiche e tensioni: rigore annullato e doppia espulsione

Nel finale, il Napoli ha protestato a lungo per un presunto fallo in area su David Neres: l’arbitro ha inizialmente assegnato il rigore, ma il VAR ha rilevato un fallo precedente a centrocampo da parte dello stesso Neres. La decisione ha scatenato la furia delle panchine, culminata con l’espulsione sia di Antonio Conte che di Cristian Chivu per proteste e comportamento non regolamentare.

Classifica e scenario scudetto

Con questo pareggio, il Napoli resta in testa alla classifica con un solo punto di vantaggio sull’Inter, che ha pareggiato 2-2 contro la Lazio. Lo scudetto si deciderà quindi all’ultima giornata, con gli azzurri che affronteranno il Cagliari in casa e l’Inter impegnata sul campo del Como.

In caso di arrivo a pari punti, per la prima volta nella storia della Serie A moderna si disputerà uno spareggio scudetto in campo neutro, come da regolamento aggiornato dalla FIGC.

Highlights e momenti chiave

⚽ Palo di Anguissa al 23’

al 23’ ⚽ Parata di Suzuki su McTominay al 52’

al 52’ ⚽ Traversa sfiorata da Politano su cross sbagliato al 67’

su cross sbagliato al 67’ ❌ Rigore annullato al Napoli al minuto 87 per fallo a inizio azione

al minuto 87 per fallo a inizio azione 🟥 Espulsi Conte e Chivu per proteste

Il pareggio di Parma rappresenta un’occasione mancata per il Napoli, che ora dovrà mantenere la lucidità e la determinazione per chiudere il campionato al primo posto. Gli emiliani, invece, guadagnano un punto importante nella lotta per l’Europa e confermano la crescita sotto la guida di Chivu.