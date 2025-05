Risultato Napoli-Genoa 2-2: video gol e highlights partita

Serata amara per il Napoli che, davanti al pubblico del Maradona, non va oltre un 2-2 contro un Genoa mai domo, lasciando aperta la corsa Scudetto e permettendo all’Inter di portarsi a un solo punto di distanza.

Un primo tempo sorprendente: il Genoa gela il Maradona

Il Napoli parte forte, ma la squadra ligure sorprende tutti al 12’ minuto con un contropiede perfetto finalizzato da Albert Gudmundsson, che porta avanti il Genoa. I partenopei reagiscono e pareggiano subito i conti al 27’ grazie a una rete di Matteo Politano, bravo a raccogliere una respinta corta e a infilare Martinez.

Nel secondo tempo il Napoli sembra aver messo le mani sulla partita grazie a Victor Osimhen, che al 56’ firma il sorpasso con un colpo di testa da centravanti puro. Ma il Genoa non si arrende e al 78’ trova il pareggio con un gran gol di Retegui, che sfrutta una disattenzione difensiva degli azzurri per firmare il definitivo 2-2.

Fischi al Maradona e Scudetto ancora in bilico

Il pubblico di casa non nasconde la delusione, perché con questo pareggio il Napoli manca l’allungo decisivo in classifica. Ora i partenopei restano in testa, ma solo a +1 sull’Inter, che ha vinto contro il Torino. A due giornate dalla fine, il finale di stagione si preannuncia rovente.

Il Napoli affronterà il Lecce nel prossimo turno, mentre il Genoa, ormai salvo, chiuderà il campionato cercando di migliorare ulteriormente la propria classifica.