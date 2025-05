Risultato Monza-Atalanta 0-4: video gol e highlights partita

Atalanta conquista una netta vittoria per 4-0 in casa del Monza, condannando ufficialmente i brianzoli alla retrocessione in Serie B. Serata da incorniciare per Charles De Ketelaere, che interrompe un digiuno di 16 giornate di Serie A con una doppietta decisiva. Un successo pesante anche in chiave classifica per la Dea, che consolida il terzo posto.

Una tragedia prima del match

La partita è stata preceduta da un evento drammatico: un tifoso atalantino di 26 anni è stato accoltellato a morte da un ultras interista di 19 anni durante una rissa a Bergamo. Il settore ospiti ha esposto striscioni in suo onore e ha mantenuto il silenzio per tutta la gara.

Primo tempo: doppio colpo De Ketelaere

De Ketelaere, al rientro da titolare dopo oltre un mese, ha aperto le marcature al 12’ con un’azione personale rifinita da Retegui, infilando il portiere sul primo palo. Pochi minuti dopo il Monza ha perso per infortunio anche il capitano Luca Caldirola, aggiungendosi a una lunga lista di assenti.

Il secondo gol arriva al 38’ su un pasticcio difensivo: Castrovilli intercetta un passaggio, ma due compagni non intervengono, permettendo a De Ketelaere di ribadire in rete con prontezza.

Il Monza prova a reagire con Caprari e Castrovilli (gol annullato per fuorigioco), ma Carnesecchi si fa trovare sempre pronto.

Secondo tempo: Lookman e Brescianini chiudono i conti

Nel secondo tempo, l’Atalanta perde Kossounou per infortunio, ma continua a dominare. Al 51’ arriva il 3-0 firmato da Lookman, abile a superare il neoentrato Lekovic dopo una sponda di Retegui.

Ederson spreca il possibile poker, mentre il Monza ci prova con Mota Carvalho e Forson, ma Carnesecchi si oppone. Brutte notizie per Gasperini: Isak Hien sarà squalificato per il prossimo big match contro la Roma.

Nel finale, il giovane Brescianini trova il suo primo gol in Serie A: dopo una respinta su cross di Bellanova, scarica un destro potente sotto la traversa per il definitivo 4-0.

Statistiche e contesto

Monza retrocesso matematicamente : pesano infortuni e una stagione travagliata.

: pesano infortuni e una stagione travagliata. Atalanta terza , pronta allo scontro diretto con la Roma.

, pronta allo scontro diretto con la Roma. De Ketelaere ritrovato : doppietta che può rilanciarlo nel finale di stagione.

: doppietta che può rilanciarlo nel finale di stagione. Tristezza sugli spalti: il dolore dei tifosi ospiti per la tragedia ha segnato l’atmosfera della gara.