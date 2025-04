Risultato Juventus-Monza 2-0: video gol e highlights partita

La Juventus ritrova i tre punti in Serie A superando il Monza per 2-0 all’Allianz Stadium, nonostante una lunga lista di infortunati e un’intera ripresa giocata in inferiorità numerica per l’espulsione di Kenan Yildiz.

I bianconeri arrivavano a questa sfida con il morale basso dopo il ko per 1-0 contro il Parma, risultato che li aveva fatti scivolare al quinto posto in classifica. La situazione in infermeria era critica, con Dusan Vlahovic che si è aggiunto agli indisponibili Teun Koopmeiners, Federico Gatti, Arek Milik, Gleison Bremer e Juan Cabal. Al loro posto, spazio dal primo minuto a Randal Kolo Muani.

Il Monza, invece, si presentava a Torino reduce da quattro sconfitte consecutive e privo di diversi titolari tra cui Armando Izzo, Danilo D’Ambrosio, Keita Balde Diao, Kevin Zeroli e Matteo Pessina.

Primo tempo: Gonzalez sblocca la gara

La Juventus parte subito forte e Kolo Muani impegna il portiere avversario Turati con una bella volée. Il vantaggio arriva grazie a Nico Gonzalez, che riceve palla sulla destra, si accentra e lascia partire un tiro rasoterra dalla distanza che si insacca nell’angolo lontano.

Poco dopo, Kolo Muani ha l’occasione per raddoppiare ma, a tu per tu con il portiere, manda incredibilmente a lato. L’attaccante francese si rifà comunque pochi minuti dopo: l’azione nasce da un recupero di Locatelli a centrocampo, Thuram avanza palla al piede e serve Kolo Muani sulla sinistra, che colpisce di interno destro e sigla il 2-0.

Svolta del match: rosso diretto a Yildiz

Nei minuti di recupero del primo tempo arriva l’episodio che cambia la partita: Kenan Yildiz viene espulso dopo revisione al VAR per una gomitata su Alessandro Bianco, colta dalle telecamere a gioco lontano. Il giovane bianconero lascia il campo senza protestare, lasciando la Juventus in dieci uomini per tutto il secondo tempo.

Secondo tempo: resistenza bianconera

Con l’uomo in più, il Monza prende in mano il possesso palla e va vicino al gol con Birindelli e Castrovilli, che però non riescono a superare Di Gregorio. La difesa della Juventus si chiude a riccio e resiste agli assalti brianzoli, con Veiga che si immola su una conclusione potente di Caprari.

Gonzalez prova a rendersi ancora pericoloso in contropiede, ma il vero protagonista della ripresa è la tenuta difensiva bianconera, che non concede vere occasioni da gol agli avversari.

La Juventus ritrova fiducia e punti preziosi nella corsa Champions, grazie alle reti di Gonzalez e Kolo Muani e a una prova di carattere, soprattutto in dieci contro undici per un tempo intero