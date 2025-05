Risultato Fiorentina-Bologna 3-2: video gol e highlights partita

Al termine di una partita vibrante e ricca di colpi di scena, la Fiorentina supera il Bologna per 3-2 nello scontro diretto valido per la 37ª giornata di Serie A, rilanciando con forza le sue ambizioni europee. Davanti al pubblico del Franchi, i viola offrono una prova di carattere, conquistando tre punti fondamentali nella corsa alla Conference League.

Un primo tempo di studio, poi l’esplosione nella ripresa

L’avvio di gara è equilibrato ma a sbloccarla ci pensa la Fiorentina con Fabiano Parisi, che al minuto 13 raccoglie un pallone vagante al limite dell’area e trafigge Skorupski con un destro preciso e angolato. Il Bologna prova a reagire ma fatica a rendersi pericoloso nel primo tempo, con la difesa viola attenta e ordinata.

Nella ripresa il ritmo cambia radicalmente. Al 61’ arriva il pareggio rossoblù con Thijs Dallinga, bravo a inserirsi sul cross di Orsolini e colpire di testa sul primo palo. Ma la gioia degli ospiti dura poco: sei minuti più tardi è Amir Richardson a riportare avanti la Fiorentina, finalizzando una mischia in area dopo una respinta corta del portiere.

Botta e risposta fino al gol decisivo

Il Bologna non molla e trova nuovamente il pareggio al 79’ con il solito Orsolini, che sfrutta un assist rasoterra di Ndoye per depositare in rete il 2-2 da pochi passi. Ma è ancora una volta la Fiorentina a piazzare la zampata vincente: all’84’ è Moise Kean a farsi trovare pronto sulla ribattuta corta di Skorupski dopo un tiro di Nico González, firmando il definitivo 3-2.

Nel finale, il Bologna resta in inferiorità numerica per l’espulsione di Juan Miranda, autore di una sbracciata su Mandragora giudicata da rosso diretto. Nonostante il forcing finale, i rossoblù non riescono più a recuperare.

Classifica e scenari europei

Con questo successo, la Fiorentina raggiunge proprio il Bologna a quota 62 punti, rilanciando le proprie speranze di qualificazione alla Conference League. Nell’ultima giornata, i viola affronteranno l’Udinese in trasferta, mentre il Bologna ospiterà il Genoa. La corsa per l’Europa resta apertissima, con tante squadre ancora in gioco.

I protagonisti e i momenti chiave

13′ – Gol di Parisi : destro angolato, Fiorentina in vantaggio

: destro angolato, Fiorentina in vantaggio 61′ – Gol di Dallinga : colpo di testa su cross di Orsolini

: colpo di testa su cross di Orsolini 67′ – Gol di Richardson : tap-in vincente in mischia

: tap-in vincente in mischia 79′ – Gol di Orsolini : pareggio da posizione ravvicinata

: pareggio da posizione ravvicinata 84′ – Gol di Kean : conclusione vincente dopo respinta del portiere

: conclusione vincente dopo respinta del portiere 88′ – Espulsione di Miranda: fallo su Mandragora

La vittoria della Fiorentina nel Derby dell’Appennino è il frutto di una gara affrontata con grinta e determinazione. Nonostante due pareggi subiti, i ragazzi di Italiano non hanno perso fiducia e hanno saputo reagire colpo su colpo, trovando il gol decisivo nei minuti finali. Il Bologna esce sconfitto ma non ridimensionato: la squadra di Thiago Motta ha dimostrato qualità e identità, ma ha pagato qualche disattenzione difensiva.

Ora, tutto si deciderà all’ultima giornata: Europa sì o Europa no, la risposta arriverà tra sette giorni.