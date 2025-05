Risultato Atalanta – Parma 2-3: video gol e highlights partita

Nella serata del 25 maggio 2025, al Gewiss Stadium di Bergamo è andata in scena una delle partite più intense e drammatiche dell’intera stagione di Serie A. Il Parma, sotto di due gol nel primo tempo, ha compiuto una rimonta spettacolare battendo l’Atalanta per 3-2 grazie a una prestazione di carattere, qualità e determinazione. Un successo che significa salvezza matematica e permanenza nella massima serie, ottenuta proprio all’ultima giornata.

Il primo tempo: dominio Atalanta e doppietta di Maldini

La squadra di Gasperini, già certa del terzo posto in classifica e dell’accesso alla prossima Champions League, si è presentata con diverse seconde linee, ma ha comunque mostrato nel primo tempo tutto il suo potenziale offensivo. Il protagonista assoluto è stato Daniel Maldini, autore di una doppietta in appena due minuti (al 32’ e al 33’), che ha gelato il Parma e i suoi tifosi. L’Atalanta ha controllato il possesso, ha attaccato con facilità e sembrava avere la partita in pugno, con il Parma incapace di reagire.

La ripresa: il Parma si trasforma e ribalta tutto

Ma nel secondo tempo è cambiato tutto. Il Parma, forse scosso negli spogliatoi dalle parole di Pecchia, è rientrato in campo con un atteggiamento completamente diverso: aggressivo, propositivo, convinto di potercela fare. Al 49’ arriva il gol della speranza firmato da Antoine Hainaut, che approfitta di una disattenzione della difesa bergamasca per battere Carnesecchi con un preciso rasoterra.

Da quel momento in poi, il Parma ha iniziato a crederci davvero. L’Atalanta ha abbassato i ritmi, forse rilassata dal vantaggio, mentre i crociati hanno continuato ad attaccare con intensità. Il pareggio arriva al 71’, con Jacob Ondrejka, uno dei più ispirati in campo, bravo a inserirsi tra le linee e a concludere con freddezza davanti al portiere. A quel punto il Parma è aritmeticamente salvo solo in parte: serviva un punto in più per non dipendere dagli altri risultati.

E così, quando tutto sembrava destinato a finire in parità, ecco l’episodio che riscrive la storia: minuto 91, ripartenza fulminea del Parma, difesa atalantina scoperta, palla ancora per Ondrejka, che con un sinistro chirurgico firma il gol del 2-3 e manda in delirio il settore ospiti. Il Parma è salvo, con un finale da film.

Grazie a questo risultato, il Parma chiude il campionato al quartultimo posto, superando l’Empoli, che retrocede in Serie B insieme a Frosinone e Salernitana. Per la squadra di Fabio Pecchia, questa vittoria rappresenta molto più di tre punti: è la conferma di un progetto tecnico solido, della fiducia in giovani come Ondrejka e Hainaut, e della capacità di non mollare mai, neppure quando tutto sembra perduto.

Video dei gol e highlights della partita

Una serata indimenticabile per i tifosi gialloblù, una pagina storica di calcio emozionante e imprevedibile. La Serie A 2024/2025 si chiude con il cuore del Parma che batte più forte di tutto il resto.