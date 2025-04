Restaking: cos’è, come funziona e perché sta rivoluzionando il mondo crypto

Il Restaking è un concetto rivoluzionario nel settore della blockchain che consente agli utenti di riutilizzare gli asset già impegnati in staking per proteggere e supportare ulteriori protocolli o servizi. Nato principalmente sull’ecosistema Ethereum con il progetto EigenLayer, il Restaking offre la possibilità di amplificare il potere economico degli asset digitali senza la necessità di disimpegnarli dal loro staking primario.

In pratica, un utente che ha già vincolato i propri ETH per contribuire alla sicurezza della rete Ethereum può “prestarli” anche ad altri protocolli decentralizzati. Questa operazione non implica un trasferimento di proprietà, ma una delega di fiducia, rendendo disponibili i fondi come garanzia di sicurezza per servizi terzi, in cambio di ulteriori incentivi.

Il Restaking mira a ottimizzare il capitale e a rendere l’infrastruttura blockchain più resiliente, supportando la crescita di nuovi progetti senza costringerli a ricostruire da zero il loro modello di sicurezza.

Come funziona il Restaking

Per capire meglio il funzionamento del Restaking, occorre distinguere due livelli di partecipazione:

Staking tradizionale : l’utente blocca ETH per validare transazioni e mantenere sicura la rete principale (Ethereum), ricevendo ricompense in cambio.

: l’utente blocca ETH per validare transazioni e mantenere sicura la rete principale (Ethereum), ricevendo ricompense in cambio. Restaking: senza rimuovere i fondi dalla validazione primaria, l’utente acconsente a utilizzare lo stesso capitale come garanzia anche per servizi decentralizzati esterni, come nuovi layer 2, oracle network, bridge cross-chain o middleware specializzati.

Dal punto di vista tecnico, il processo è gestito attraverso smart contract avanzati che tracciano il comportamento del validatore. Se il validatore viola le regole del protocollo secondario (ad esempio, fornendo dati falsi), può subire slashing: una penalizzazione che riduce il valore dei suoi asset bloccati.

Gli utenti possono restakeare:

ETH nativi

Token liquidi derivati da staking (es. stETH di Lido, rETH di Rocket Pool)

In cambio, ricevono reward multipli:

Ricompense dal protocollo principale (Ethereum)

Ricompense dai protocolli a cui prestano la propria sicurezza

Tutto avviene in modo non custodial, cioè senza cedere il controllo delle chiavi private.

I vantaggi del Restaking

Il Restaking introduce una serie di vantaggi strategici sia per gli utenti sia per l’intero ecosistema crypto:

Massimizzazione delle rendite : Un solo asset staked può generare flussi di entrate da più fonti, migliorando il rendimento complessivo senza ulteriore esposizione diretta a nuovi investimenti.

: Un solo asset staked può generare flussi di entrate da più fonti, migliorando il rendimento complessivo senza ulteriore esposizione diretta a nuovi investimenti. Capitale più efficiente : Gli asset vincolati, che tradizionalmente rimanevano inattivi se non per la funzione di validazione, diventano strumenti dinamici che contribuiscono a diversi livelli di sicurezza e produttività.

: Gli asset vincolati, che tradizionalmente rimanevano inattivi se non per la funzione di validazione, diventano strumenti dinamici che contribuiscono a diversi livelli di sicurezza e produttività. Facilitazione della crescita Web3 : Nuovi protocolli e soluzioni decentralizzate possono accedere rapidamente a un alto livello di sicurezza senza dover ricostruire da zero una base di validatori.

: Nuovi protocolli e soluzioni decentralizzate possono accedere rapidamente a un alto livello di sicurezza senza dover ricostruire da zero una base di validatori. Riduzione delle barriere d’ingresso: I protocolli emergenti non devono più convincere singolarmente i validatori a partecipare, potendo invece attingere alla liquidità già staked.

Il Restaking, di fatto, aumenta la resilienza dell’intera rete blockchain e accelera l’adozione delle nuove tecnologie decentralizzate.

I rischi del Restaking

Nonostante i vantaggi evidenti, il Restaking comporta alcuni rischi significativi che devono essere attentamente valutati:

Slashing più esteso : Se un protocollo secondario in cui hai restaked fallisce o subisce un attacco, potresti perdere parte dei tuoi fondi nonostante il comportamento corretto sulla rete principale. Questo amplifica il rischio sistemico.

: Se un protocollo secondario in cui hai restaked fallisce o subisce un attacco, potresti perdere parte dei tuoi fondi nonostante il comportamento corretto sulla rete principale. Questo amplifica il rischio sistemico. Aumento della complessità : Gli utenti devono monitorare non solo Ethereum, ma anche tutti i protocolli secondari coinvolti, aumentando il rischio operativo e la necessità di una maggiore alfabetizzazione tecnica.

: Gli utenti devono monitorare non solo Ethereum, ma anche tutti i protocolli secondari coinvolti, aumentando il rischio operativo e la necessità di una maggiore alfabetizzazione tecnica. Possibile riduzione della decentralizzazione : Se solo pochi validatori scelgono di partecipare a più protocolli, potrebbero accentrare troppo potere, compromettendo la decentralizzazione di rete.

: Se solo pochi validatori scelgono di partecipare a più protocolli, potrebbero accentrare troppo potere, compromettendo la decentralizzazione di rete. Nuovi vettori di attacco: Gli hacker potrebbero mirare ai protocolli di Restaking come punto debole per colpire validatori e utenti con strategie sofisticate.

Pertanto, il Restaking è un’opportunità potente, ma richiede un’attenta gestione del rischio e una selezione scrupolosa dei protocolli a cui delegare la propria sicurezza.

EigenLayer: il pioniere del Restaking

EigenLayer è attualmente la piattaforma di riferimento per il Restaking su Ethereum. Fondata con l’obiettivo di creare un’infrastruttura modulare per la sicurezza condivisa, EigenLayer consente:

Restaking di ETH nativi : Gli utenti possono riutilizzare direttamente i loro ETH staked su Ethereum.

: Gli utenti possono riutilizzare direttamente i loro ETH staked su Ethereum. Restaking di LST (Liquid Staking Tokens) : È possibile utilizzare anche token derivati dallo staking liquido, come stETH, rETH o sfruttare soluzioni come sfrxETH.

: È possibile utilizzare anche token derivati dallo staking liquido, come stETH, rETH o sfruttare soluzioni come sfrxETH. Marketplace della sicurezza: I protocolli decentralizzati possono “acquistare” sicurezza direttamente dagli utenti che partecipano al Restaking.

EigenLayer punta a democratizzare l’accesso alla sicurezza blockchain, consentendo a chiunque di offrire o acquistare potenza di protezione in modo modulare.

Uno dei suoi maggiori successi è stato attirare l’interesse di progetti Layer 2, Oracle Network e servizi di bridging, che ora possono costruire infrastrutture sicure senza necessità di una loro base di staking nativa.

Il futuro del Restaking

Il Restaking rappresenta una delle trasformazioni più radicali della DeFi e della Web3 economy:

Espansione del modello di sicurezza modulare : In futuro, potremmo vedere marketplace complessi dove la sicurezza si compra e si vende dinamicamente, come risorsa a consumo.

: In futuro, potremmo vedere marketplace complessi dove la sicurezza si compra e si vende dinamicamente, come risorsa a consumo. Integrazione cross-chain : Il Restaking non sarà limitato a Ethereum, ma si espanderà anche a Polkadot, Cosmos, Avalanche e nuove blockchain Layer 1.

: Il Restaking non sarà limitato a Ethereum, ma si espanderà anche a Polkadot, Cosmos, Avalanche e nuove blockchain Layer 1. Tokenizzazione della sicurezza : È possibile che emergano nuovi strumenti finanziari basati sulla tokenizzazione della quota di sicurezza offerta tramite Restaking.

: È possibile che emergano nuovi strumenti finanziari basati sulla tokenizzazione della quota di sicurezza offerta tramite Restaking. Nuove dinamiche di rischio e rendimento: I validatori dovranno specializzarsi nella gestione del rischio su più livelli, portando a una nuova generazione di servizi di validazione professionali.

Secondo molti analisti, entro il 2026 il Restaking diventerà standard per la gestione di asset staked su blockchain pubbliche, modificando radicalmente i modelli economici di staking e sicurezza decentralizzata.