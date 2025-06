Record, statistiche e curiosità sul calcio: quali sono le ultime novità?

Ogni singolo istante di qualunque match o finale, potrebbe cambiare per sempre la storia statistica del calcio e delle scommesse sportive, perché a volte è davvero solo una questione di attimi.

I primati sono tantissimi e alcuni restano in costante aggiornamento, mentre altri record sono praticamente insuperabili. Ecco tutte le novità e le curiosità dei record di calcio inerenti alla UEFA e alla Serie A.

La trinità degli scudetti di Conte: è nuovo record

La stagione 2024-2025 di serie A ha visto Antonio Conte vincere lo scudetto con il Napoli, questo non solo è stato un successo imprevisto con una squadra non progettata per finire la stagione al primo posto, ma ha dimostrato anche la grandissima competenza tattica e motivazionale dell’allenatore leccese, che è diventato l’unico capace di vincere lo scudetto con tre squadre diverse. Infatti Conte aveva già vinto tre scudetti con la Juve e uno con l’Inter.

Inter – Juventus 4 – 4: un match da record

Tutto è accaduto a ottobre 2024, il Derby d’Italia tra Inter e Juventus termina 4 a 4 in un match spettacolare e denso di emozioni. Prima passa in vantaggio l’Inter, poi la ribaltano le Zebre e di nuovo i Nerazzurri tornano in vantaggio: infine la Vecchia Signora pareggia. Per la prima volta nella storia di Serie A un Derby d’Italia ha visto tutti questi gol ed è terminato 4 a 4, non era mai accaduto prima in oltre 125 anni di Serie A.

Finale di Champions: cambia il record di vittoria con il massimo scarto

Non poteva mancare il Tapiro d’oro a Simone Inzaghi, perché ha stabilito un nuovo record negativo della sconfitta con il maggior numero di reti di scarto nella finale di Champions League.

Il record precedente era stato stabilito dal Milan in ben due occasioni. Parliamo di finali degli anni 90, in cui il Diavolo è riuscito a vincere 4 a 0. La straordinaria Vittoria per 5 a 0 del PSG contro l’Inter nella finale di Champions 2025, ha riscritto la storia statistica di questo speciale record.

Albo d’oro di Serie A e Coppa Italia: ecco cosa cambia

Cambiano le posizioni anche nell’albo d’oro di serie A e Coppa Italia, perché il Napoli con il quarto scudetto stacca la Roma ferma ancora a tre vittorie, mentre il Bologna raggiunge il Parma con tre Coppe Italia e si leva lo sfizio anche di un altro primato.

I Felsinei non hanno mai perso una finale di Coppa Italia e in questa occasione hanno addirittura vinto contro la favorita Inter.

Luis Enrique non perde mai una finale di Champions

Prima della finale di Champions tra Paris Saint-Germain e Inter, sul web giravano diversi Meme con le statistiche dell’allenatore spagnolo, che mostravano la sua imbattibilità in 10 finali che comprendevano tornei UEFA e Coppe nazionali. Con il 5-0 della finale Champions 2025 contro l’Inter, Luis Enrique ha allungato il suo record da 11 finali senza mai perdere.

Lautaro, Zapata e Dybala sono i migliori bomber di Serie A ancora in attività

Chiudiamo con delle statistiche ancora lontane dai record assoluti, che vedono Totti al secondo posto della classifica all time dei migliori bomber di serie A con 250 gol e Silvio Piola al primo posto con 274 reti.

La classifica attuale dei bomber ancora in attività offre qualche possibilità di migliorare questo record.

Dybala è il miglior bomber di Serie A ancora in carriera con 129 gol, mentre Duvan Zapata è a quota 124, tuttavia, difficilmente riusciranno a raddoppiare la cifra. Chi potrebbe seriamente tentare di rientrare anche nella top 3 dei migliori bomber assoluti di Serie A è Lautaro Martinez, che attualmente ha segnato 115 gol.