Rassegna Stampa Sportiva di oggi 26 Marzo 2025 – Bonus finiti per Giuntoli, maxi premio per Inzaghi

La Gazzetta dello Sport

Giuntoli, finiti i bonus

Cambiaso verso la Premier League per sistemare i conti di bilancio

Grande regalo per Inzaghi

Un milione in più se vince lo Scudetto

L’Inter decide i bonus. Super premio se difende il titolo. Sei milioni alla squadra in caso di Triplete

Totti, Russia e polemiche: “Andrei anche a Kiev”

Corriere dello Sport

Che Juve vedremo?

Nove match point per raggiungere la Champions League. Meno tiki-taka, più pressing

Dal sistema alla testa: le cinque regole di Tudor

Ha ereditato una squadra confusa. Colloqui, test tattici e gerarchie ridisegnate. Igor detta la rotta per arrivare a quota 70 punti. Dialogo chiaro con Vlahovic, Locatelli confermato capitano.

Totti: “Andrò in Russia per lo sport”

Francesco accetta l’invito: “Se un’autorità mi chiede di non andare, resterò qui.”

Neres è tornato, Conte può scegliere il Napoli

Due soluzioni contro il Milan: tridente oppure coppia Lukaku-Raspadori

VAR: i fischietti a lezione da Rocchi

Insulti razzisti al Viareggio: Internacional abbandona il campo

Tuttosport

“Tudor, la scuola di Lippi”

Parla Reja, che lo ebbe come assistente all’Hajduk

L’ex allenatore: “Entra subito nella testa dei giocatori. Si vede che ha lavorato con Marcello per anni. Questa è la sua grande occasione.” Il croato rilancia Vlahovic, tornato in anticipo a Torino con Gatti e Nico Gonzalez, richiesto come esterno.

Behrami: “Igor tocca i tasti giusti. Vlahovic tornerà grande con lui.”

Toro, mistero razzismo al Viareggio

Kaua dell’Internacional accusa Conzato del Torino e lo colpisce con un pugno. La squadra lascia il campo, poi rientra quando l’arbitro decreta la sconfitta.

Paratici-Milan: primo incontro

Italia, attenta: la Norvegia sta scappando.