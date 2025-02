Psv-Juventus, dove vedere il match valido per il ritorno dei playoffs di Champions League 2024-25. La partita si giocherà mercoledì 19 febbraio alle ore 21:00 presso il Philips Stadion di Eindhoven. Psv-Juventus sarà visibile in diretta streaming su Prime Video.

Psv-Juventus. La formazione olandese di Bosz è reduce da tre pareggi consecutivi in campionato, che le hanno fatto perdere il primato. Infatti l’Ajax ne ha approfittato ottenendo tre successi consecutivi e il raggiungimento della prima posizione. In queste ultime tre sfide è stata agguantata dopo che era passata in vantaggio.

Sono campioni in carica della Eredivisie, obiettivo che sta sfuggendo di mano quest’anno.

Ora la loro concentrazione è tutta per questo ottavo di finale, nel quale dovranno conseguire una rimonta. Si parte dal 2-1 per i bianconeri ottenuto otto giorni prima allo Stadium. Questa è stata la seconda sconfitta subita ad opera dei torinesi, visto che nella prima partita del girone, nel mese di settembre, persero per 3-1.

Psv-Juventus. La storia pesa ed in questo caso in sfavore degli olandesi. Infatti la formazione di Eindhoven non è riuscita a superare il turno in otto delle ultime 11 gare ad eliminazione diretta tra Coppa dei Campioni e UCL, dopo che ebbe perso la sfida d’andata.

Comunque il Psv nelle partite casalinghe di Champions è andato decisamente meglio! In tale sequenza di match disputati ha segnato ben 10 goals, battendo nell’ultima sfida il Liverpool.

La Juventus ha portato a quattro il suo numero di vittorie consecutive, evento che è capitato solamente una volta in tutta la stagione. Nell’ultimo incontro disputato ha vinto un match tirato e difficile contro i campioni d’Italia in carica dell’Inter domenica scorsa.

Inoltre c’è un record che dà notevole fiducia ai bianconeri, ovvero quello di 20 turni di andata e ritorno superati di Coppa dei Campioni/UCL. Per vedere una battuta d’arresto in questa serie bisogna risalire alla stagione 1978/79.

Psv-Juventus. La Vecchia Signora potrebbe vincere entrambi i match di un turno di Champions League ad eliminazione diretta dalla stagione 2016/17, diventando inoltre la sesta squadra nella storia della competizione a vincere tre partite contro lo stesso avversario in una singola stagione di Champions League.

In compenso ha vinto solo due delle ultime dieci trasferte in Champions League (7 pareggi ed 1 sconfitta). Quest’ultimo dato mette qualche dubbio sulla possibilità di ottenere il passaggio del turno, oltre al fatto che gli ultimi due pareggi nella competizione sono terminati con uno 0-0.

Dove vedere Psv-Juventus in diretta TV e streaming:

Data: 19 febbraio

19 febbraio Orario: 21:00

21:00 Streaming: Prime Video

Psv-Juventus, match di ritorno dei playoff di Champions League, sarà trasmesso in esclusiva su Prime Video per gli abbonati della piattaforma AMAZON. Sarà possibile vedere il match direttamente dal sito o scaricando l’App disponibile per Smart tv, smartphone e tablet.

La telecronaca di Psv-Juventus è a cura di Sandro Piccinini affiancato da Massimo Ambrosini al commento tecnico.

Dopo il fischio finale, gli utenti avranno a disposizione i commenti e le immagini di Prime Video.

Psv-Juventus, dove ascoltare la radiocronaca

È possibile ascoltare la radiocronaca di Psv-Juventus in diretta live sulle frequenze di Rai Radio Uno.

È possibile ascoltare la radiocronaca della partita su dispositivi mobile, quindi smartphone e tablet, scaricando l’applicazione gratuita RaiPlay Radio, abilitata ai sistemi Android e iOS.

Psv-Juventus le probabili formazioni

Psv Eindhoven (4-3-3): Benitez; Karsdorp, Mauro Junior, Schouten, Flamingo; Veerman, Til, Salibari; Bakayoko, De Jong, Perisic. All. Bosz

Juventus (4-2-3-1): Di Gregorio; Weah, Gatti, Veiga, Cambiaso; Locatelli, Koopmeiners; Conceicao, McKennie, Yildiz; Kolo Muani. All. Thiago Motta