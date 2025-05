Pronostico Roma – Milan e Probabili formazioni

La partita tra Roma e Milan, in programma allo Stadio Olimpico il 18 maggio 2025, è uno scontro diretto fondamentale per la zona europea della classifica. Entrambe le squadre si giocano molto in queste ultime giornate: i rossoneri vogliono confermare un piazzamento in Champions League, mentre i giallorossi inseguono la qualificazione diretta all’Europa League o un possibile aggancio proprio ai milanisti. Una gara che si preannuncia combattuta, intensa e con tanti duelli individuali da seguire.

La Roma deve reagire e dimostrare maturità nei momenti decisivi

Dopo una stagione caratterizzata da alti e bassi, la Roma è chiamata a dare il massimo in uno degli scontri più importanti del suo calendario. Il percorso in campionato non è stato sempre lineare, ma la squadra ha trovato una certa stabilità nelle ultime settimane, anche grazie al contributo di giocatori come Dybala, Pellegrini e Cristante. Il tecnico giallorosso punterà su una formazione equilibrata, capace di attaccare ma anche di chiudere gli spazi contro un Milan pericoloso in transizione. Fondamentale sarà la gestione del possesso e la capacità di restare concentrati per tutti i 90 minuti.

Il Milan cerca punti pesanti per blindare la Champions e chiudere bene la stagione

Il Milan arriva a questa sfida forte di una classifica favorevole ma consapevole che un passo falso potrebbe rimettere tutto in discussione. La squadra rossonera, trascinata dai gol di Leão e dalle geometrie di Loftus-Cheek e Reijnders, ha mostrato qualità offensive ma anche alcune fragilità difensive nelle gare ad alta intensità. Contro la Roma servirà un atteggiamento da grande squadra: cinismo sotto porta, ordine tattico e personalità nei momenti chiave del match. Pioli dovrà fare attenzione alle condizioni fisiche dei suoi uomini chiave, ma ha soluzioni valide in panchina pronte a subentrare.

Probabili formazioni: Roma col 3-4-2-1, Milan con il 4-2-3-1 classico

La Roma dovrebbe confermare la difesa a tre con Mancini, Llorente e Ndicka, mentre sulle fasce spazio a Celik e Spinazzola. In avanti Dybala agirà alle spalle di Abraham, con Pellegrini a supporto.

Il Milan si affida al collaudato 4-2-3-1 con Maignan in porta, Calabria e Theo terzini, e una linea di trequartisti composta da Pulisic, Loftus-Cheek e Leão dietro a Giroud.

Roma (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Llorente, Ndicka; Celik, Cristante, Paredes, Spinazzola; Dybala, Pellegrini; Abraham

Milan (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Tomori, Gabbia, Theo Hernandez; Reijnders, Bennacer; Pulisic, Loftus-Cheek, Leão; Giroud

Pronostico: partita equilibrata, ma la pressione potrebbe fare la differenza

La sfida tra Roma e Milan si preannuncia molto equilibrata, con pochi spazi e tanto agonismo. La Roma ha il vantaggio del fattore campo, ma il Milan possiede un organico più rodato e abituato a gestire la pressione in gare di alto livello. Molto dipenderà dall’atteggiamento nei primi minuti e dalla capacità di sbloccare la partita con un episodio.

Pronostico consigliato: X (pareggio)

Risultato esatto suggerito: 1-1

Marcatore possibile: Paulo Dybala