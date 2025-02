Pronostico Milan – Inter: dove vederla in Diretta Streaming e Probabili Formazioni

Pronostico e dove vedere Milan – Inter in Diretta Streaming valida per la 23° Giornata di Serie A in programma domenica 2 Febbraio 2025 alle ore 18:00.

Un mese dopo l’emozionante Finale di Supercoppa Italiana con cinque gol in Arabia Saudita, Milan e Inter, si affronteranno nuovamente per il tradizionale Derby della Madonnina valido per la 23° Giornata di Serie A. In Arabia l’Inter era in vantaggio 2 a 0 ma è stata prima raggiunta dal Milan sul 2 a 2 e quando il match sembrava ormai destinato ai calci di rigore Tammy Abraham ha portato i rossoneri sul 3 a 2 in pieno recupero.

L’Inter oggi ha bisogno di punti per difendere lo Scudetto, i nerazzurri sono a -3 dal Napoli capolista ma hanno da recuperare il match contro la Fiorentina mercoledì prossimo.

Il Milan punta a battere i rivali per la terza volta in questa stagione dopo aver vinto la partita di andata per 2 a 1 e quella in Supercoppa Italiana.

I rossoneri hanno 34 punti e sono all’8° posto in classifica a -16 dai rivali nerazzurri.

Il Milan deve cercare di recuperare punti sul quarto posto che vale la Champions League occupato ora dalla Juventus con 40 punti.

Dove vedere Milan – Inter: in diretta Tv e Streaming

Milan – Inter sarà trasmessa in Diretta Tv e Streaming sia su Sky Sport che su Dazn.

La visione su DAZN è riservata a chi sottoscrive un abbonamento DAZN STANDARD (34,99€) oppure DAZN PLUS (59,99€) con la piattaforma, ma sarà visibile anche a tutti gli abbonati Tim Vision che dispongono di una Tim Vision Box, da cui potranno accedere a tutti i contenuti Dazn e avviare lo streaming del match direttamente dalla Box.

Su Sky il Derby Milan Inter è visibile su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251.

La telecronaca del derby tra Milan e Inter sarà a cura di Maurizio Compagnoni e Luca Marchegiani su Sky Sport.

Su DAZN invece la telecronaca è a cura di Pierluigi Pardo supportato dal commento tecnico di Andrea Stramaccioni.

Al termine delle partite, gli utenti di Dazn avranno a disposizione tutti gli highlights e le partite integrali, per poter rivivere qualsiasi momento perso.

La partita Milan-Inter potrà essere seguita sulle app Sky Go, Now e Dazn, scaricabili su PC, Smartphone e Tablet, oltre che sul sito Internet delle piattaforme eseguendo l’accesso con le proprie credenziali.

Probabili Formazioni di Milan – Inter:

Conceicao manda in campo il suo Milan con il 4-2-3-1 con Maignan in porta e davanti a lui Gabbia e Pavlovic centrali con Walker a destra e Theo Hernandez a sinistra. I due di centrocampo sono Musah e Bennacer. In attacco Abraham punta centrale supportato da Pulisic, Leao e Reijnders.

Inzaghi schiera la sua Inter con il solito 3-5-2 con Sommer in porta e davanti a lui Pavard, De Vrij e Bastoni. A centrocampo c’è Barella in cabina di regia affiancato da Calhanoglu e Mkhitaryan. Sulla destra c’è Dumfries e a sinistra Dimarco. In attacco la coppia formata da Lautaro Martinez e Thuram.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Walker, Gabbia, Pavlovic, Theo Hernandez; Musah, Bennacer; Pulisic, Reijnders, Leão; Abraham. All. Conceiçao.

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro Martinez, Thuram. All. S. Inzaghi.

Milan – Inter Precedenti e Statistiche:

Milan – Inter rappresenta il derby italiano per eccellenza.

I confronti in tutte le competizioni tra Inter e Milan sono in totale 241 ed il bilancio è a favore dei nerazzurri che hanno ottenuto 91 vittorie contro le 81 del Milan, mentre 69 sono stati i pareggi.

Per quanto riguarda i gol i nerazzurri ne hanno segnati 336 in totale mentre i rossoneri 312.

Il Milan ha vinto gli ultimi due derby giocati: quello di andata in campionato a settembre 2024 è terminato 2 a 1 con i gol di Gabbia e Pulisic mentre il mese scorso il Milan ha battuto l’Inter nella Finale di Supercoppa Italiana ribaltando il risultato da 0 a 2 a 3 a 2 nei minuti di recupero.

Pronostico di Milan – Inter:

L’ultima volta che l’Inter non è riuscita a segnare nel primo tempo di un derby di Serie A risale a febbraio 2020, quindi ci si può aspettare un inizio veloce dei nerazzurri che saranno sicuramente determinati a vendicarsi dopo due sconfitte consecutive.

Il Milan invece è ancora in difficoltà nelle ultime settimane e continua a collezionare risultati alterni.

I rossoneri hanno vinto in extremis col Parma 3 a 2 domenica scorsa dopo essere stati in svantaggio 1 a 2 fino al 90°. Mercoledì poi sono stati sconfitti in Champions dalla Dinamo Zagabria perdendo la possibilità di entrare nella top 8 del Girone di Champions League a accedere agli ottavi di finale senza dover passare dai Play Off.

Possibili attaccanti in GOL: Lautaro Martinez, Leao, Pulisic, Thuram

Pronostico Inter – Milan: X2 + GOL