Pronostico Milan – Bologna e Probabili formazioni

Il match tra Bologna e Milan, in programma venerdì 9 maggio 2025 alle ore 20:45 CET allo Stadio Renato Dall’Ara, è uno scontro diretto decisivo per le ambizioni europee di entrambe le squadre. I rossoneri, ormai lontani dalla zona Champions in campionato, puntano a chiudere bene e mantenere alta la fiducia per la finale di Coppa Italia. I rossoblù, invece, sono nel vivo della lotta per il quarto posto e non possono permettersi passi falsi.

Dove vedere Bologna – Milan

Milan vs Bologna – Techsporty.com

Data: Venerdì, 9 maggio 2025

Orario: 20:45 CET

Stadio: Renato Dall’Ara, Bologna

Diretta TV/Streaming: DAZN (Italia)

Anteprima del match

Con tre giornate ancora da disputare e una classifica cortissima tra il quarto e il nono posto, ogni punto può cambiare gli equilibri europei. Bologna e Milan si sfideranno due volte in meno di una settimana: la gara di venerdì sarà infatti il preludio della finale di Coppa Italia in programma a Roma. All’andata, il Bologna ha vinto 2-1 in rimonta. L’ultima volta che i rossoblù hanno battuto il Milan sia all’andata che al ritorno risale al 1940.

Analisi Bologna

Ultimi 5 match di Serie A: 2 vittorie, 3 pareggi

Ultimo match: 1-1 contro la Juventus

Gol segnati nelle ultime 5 partite: 5

Record casalingo: 10 vittorie, 5 pareggi, 2 sconfitte

Assenti: Ndoye, Holm (infortunati), Miranda in dubbio

Uomo chiave: Lewis Ferguson (8 gol, 6 assist)

Il Bologna ha totalizzato 18 punti in rimonta durante la stagione, segno di una squadra mentalmente solida. Il tecnico Vincenzo Italiano proverà ad aggredire alto il Milan, sfruttando la spinta del pubblico di casa e la freschezza di un gruppo che, a dispetto della giovane età media, ha mostrato maturità e solidità tattica.

Analisi Milan

Ultimi 5 match di Serie A: 3 vittorie, 2 sconfitte

Ultimo match: Vittoria 2-1 in trasferta contro il Genoa

Gol segnati nelle ultime 5 partite: 9

Assente per squalifica: Rafael Leao

Assenti per infortunio: Bondo, Sottil, Fofana (in dubbio)

Uomo chiave: Christian Pulisic (11 gol, 5 assist)

Il Milan ha cambiato marcia con il passaggio al modulo 3-4-2-1 voluto da Sergio Conceição. Dopo l’eliminazione in Europa e una stagione complicata, i rossoneri si stanno ricompattando. La vittoria nel derby ha dato morale e, anche se la Champions via Serie A è quasi irraggiungibile, la squadra vuole mantenere ritmo e concentrazione in vista della finale di coppa.

Probabili formazioni

Bologna (4-2-3-1):

Skorupski; Calabria, Beukema, Lucumi, Miranda; Freuler, Ferguson; Orsolini, Odgaard, Cambiaghi; Dallinga

Assenti: Ndoye, Holm, Miranda (in dubbio)

Milan (3-4-2-1):

Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Jimenez, Loftus-Cheek, Reijnders, Hernandez; Pulisic, Felix; Jovic

Assenti: Leao (squalificato), Bondo, Sottil, Fofana (in dubbio)

Quote e pronostico

Under/Over 2.5 gol:

Over 2.5: 1.91 – Under 2.5: 1.85

Entrambe le squadre a segno: Sì: 1.75 – No: 2.00

1X2 finale:

Vittoria Bologna: 2.80 – Pareggio: 3.40 – Vittoria Milan: 2.50

Vista la recente forma dei rossoneri e la solidità del Bologna in casa, ci si attende una partita combattuta, con fasi alterne e occasioni da entrambe le parti. La squalifica di Leao è un fattore che può limitare l’esplosività offensiva del Milan, mentre il Bologna dovrà invertire il trend negativo in zona gol nelle ultime trasferte.

Pronostico finale

Risultato previsto: Bologna 1-2 Milan

Il Milan potrebbe sfruttare gli spazi lasciati dai rossoblù e colpire in ripartenza con Pulisic e Felix. Una gara equilibrata che potrebbe essere decisa da un episodio, con i rossoneri leggermente favoriti.