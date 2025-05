Pronostico Lazio – Juventus e Probabili formazioni

Lazio – Juventus - Techsporty.com

Il match tra Lazio e Juventus, in programma sabato 10 maggio alle ore 18:00 CET allo Stadio Olimpico di Roma, rappresenta una delle partite più attese della stagione. Le due squadre sono appaiate a 63 punti dopo 35 giornate, ma la Juve mantiene il 4° posto solo grazie a una differenza reti migliore di +7. Una vera e propria finale anticipata per l’accesso alla prossima Champions League.

Dove vedere Lazio – Juventus

Data : Sabato, 10 maggio 2025

: Sabato, 10 maggio 2025 Orario : 18:00 CET

: 18:00 CET Stadio : Olimpico di Roma

: Olimpico di Roma Diretta TV/Streaming: DAZN (Italia)

Anteprima del Match

Con solo 3 giornate alla fine del campionato e una classifica cortissima dalla 4ª alla 9ª posizione (solo 6 punti di distanza), questo scontro diretto è cruciale non solo per Lazio e Juventus, ma anche per le sorti di Roma, Milan, Bologna e Fiorentina. È dal 2021 che non si registra un pareggio tra le due: negli ultimi 8 confronti, infatti, mai un pari.

Analisi Lazio

Ultimi 5 match di Serie A : imbattuta (3V, 2N)

: imbattuta (3V, 2N) Ultimo match : Vittoria 2-0 contro Lecce

: Vittoria 2-0 contro Lecce Gol segnati nelle ultime 5 : 9

: 9 Record casalingo : 7V, 8N, 2P

: 7V, 8N, 2P Assente per squalifica : Elseid Hysaj (espulso vs Empoli)

: (espulso vs Empoli) Uomo chiave: Valentín Castellanos (10 gol, 3 assist)

Lazio arriva con il morale alto nonostante l’eliminazione shock in Europa League contro il Bodo/Glimt. Il rendimento casalingo altalenante verrà compensato dal grande supporto dei tifosi.

Analisi Juventus

Ultimi 5 match di Serie A : 1V, 3N, 1P

: 1V, 3N, 1P Ultimo match : 1-1 contro Monza

: 1-1 contro Monza Gol segnati nelle ultime 5 : 6

: 6 Assente per squalifica : Kenan Yildiz

: Assenti per infortunio : Vlahovic, Milik, Cambiaso, Koopmeiners

: Uomo chiave: Boulaye Dia (9 gol, 3 assist)

Con molte assenze pesanti, la Juve si affida a un gioco più prudente. Senza Vlahovic, l’attacco ha perso peso e incisività, fattore che potrebbe fare la differenza.

Quote e Pronostici

Under/Over:

Under 1.5 gol: +225 (FanDuel)

Data l’importanza della posta in palio e la tensione alle stelle, ci si aspetta una gara tattica, bloccata e con pochi gol.

Marcatori Consigliati:

Giocatore Squadra Probabilità Gol Quota Motivazione Valentín Castellanos Lazio Alta +185 (FanDuel) In forma e uomo simbolo per i biancocelesti Boulaye Dia Juventus Media +260 (BetMGM) Opportunista, sfrutta ogni buco difensivo

Pronostico Finale

Alla luce della forma recente, del fattore campo e delle molteplici assenze in casa bianconera, la Lazio parte leggermente favorita. La spinta dell’Olimpico e la maggiore lucidità offensiva potrebbero bastare per il colpo grosso.

Risultato previsto: Lazio 1-0 Juventus

Una battaglia tattica, decisa da un singolo episodio o da una fiammata di Castellanos.

Ecco le probabili formazioni per il match tra Lazio e Juventus, valido per la 36ª giornata di Serie A, in programma sabato 10 maggio 2025 alle ore 18:00 allo Stadio Olimpico di Roma:

⚪ Lazio (4-2-3-1)

Portiere: Mandas

Difensori: Marušić, Mario Gila, Romagnoli, Luca Pellegrini

Centrocampisti: Guendouzi, Rovella

Trequartisti: Isaksen, Boulaye Dia, Zaccagni

Attaccante: Castellanos

Assenti: Hysaj (squalifica), Patric, Lazzari, Tavares (infortuni)

⚫ Juventus (3-4-1-2)

Portiere: Di Gregorio

Difensori: Kalulu, Veiga, Savona

Centrocampisti: Weah, Locatelli, Thuram, McKennie

Trequartista: Conceição

Attaccanti: González, Kolo Muani

Assenti: Yildiz (squalifica), Vlahovic, Milik, Cambiaso, Koopmeiners, Bremer (infortuni)

Considerazioni tattiche

Lazio conferma il modulo 4-2-3-1, con Castellanos riferimento offensivo e una linea di trequartisti dinamica. L’assenza di Hysaj costringe a modifiche sulla fascia destra, mentre Guendouzi e Rovella garantiscono equilibrio a centrocampo.

Juventus, con una lunga lista di infortunati, adotta il 3-4-1-2, puntando sulla fisicità a centrocampo e sulla velocità in ripartenza. L’assenza di Vlahovic pesa, ma Kolo Muani resta una minaccia costante.